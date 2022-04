Chi è l’eliminato della sesta puntata di Amici 21? Bruttissimo colpo

Chi è l’eliminato della sesta puntata di Amici 21, andata in onda Sabato 24 Aprile? Bruttissimo colpo per tutti i suoi ammiratori.

Giunto alla sesta puntata del serale, Amici 21 si accinge a chiudere i battenti. Nonostante, però, manchi sempre meno alla finalissima e allo svelamento del vincitore, il talent di Maria De Filippi non perde mai occasione di poter regalare ai suoi telespettatori uno spettacolo puro.

Così come tutte le altre, anche la sesta puntata – quella andata in onda Sabato 23 Aprile, per intenderci – ha visto una marea di esibizioni al centro studio. Tra guanti di sfida, esibizioni singole o prove comparate, i talenti rimasti in gioco sono stati i protagonisti di performances da urlo. Non tutti, però, si sono aggiudicati il “lasciapassare” per la settimana prossima e, così come è accaduto la scorsa volta, anche stavolta solo uno di loro ha dovuto lasciare la casetta a fine gara. Chi? Chi è l’eliminato di questa sesta puntata di Amici?

Amici sesta puntata, chi è l’eliminato?

Una puntata davvero imperdibile, quella di Amici che è andata in onda Sabato 23 Aprile. Giunto quasi al suo ultimo giro di boa, il talent continua a regalare emozioni, esibizioni da brividi e molto altro ancora. Chi è stato, però, l’eliminato della sesta puntata? Procediamo con ordine?

Ad aprire la sesta puntata di Amici è stato il team formato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, che ha scelto di sfidare quello formato da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. A vincere la prima manche, è stata la squadra dei “Cuccatodo” e al ballottaggio, invece, sono finiti Luigi, Michele ed LDA. Proprio quest’ultimo, però, è il meno preferito dai giudici ed è candidato all’eliminazione. La seconda manche ha previsto una sfida tra gli stessi team della prima ed ha visto al ballottaggio: Alex, Serena e Nunzio. Ad avere la peggio, è il ballerino di Raimondo Todaro, che ha raggiunto LDA per l’eliminazione. Infine, ultima e terza manche giocata dal team Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano contro Veronica Peparini ed Anna Pettinelli e persa da quest’ultimo team. Il ballottaggio per l’eliminazione, quindi, ha previsto uno “scontro” tra LDA, Nunzio e Dario. E proprio quest’ultimo vincere. A questo punto, quindi, l’ultima sfida è tra LDA e Nunzio.

Tra Nunzio ed LDA, ad abbandonare la casetta di Amici è stato proprio il giovanissimo cantante partenopeo. Vi è dispiaciuto?