Interpreta il protagonista Hugo Llor nella serie Gli Eredi della terra, chi è l’attore Yon Gonzales e dove l’abbiamo già visto.

Gli eredi della terra è una serie televisiva spagnola ed è il sequel della serie La cattedrale del mare. Il 17 aprile sono stati trasmessi in Italia i primi episodi e gli ultimi saranno trasmessi il 1 maggio. La trama si concentra intorno a Hugo Llor interpretato da due attori, in età adolescenziale da David Solnas e in seguito da Yon Gonzales. Quando parte la serie ha solo 12 anni, suo padre muore e la sua famiglia è costretta ad abbandonare la casa.

Sua madre comincia a lavorare come domestica da un signore, sua sorella come serva in un convento, e lui grazie all’aiuto di Arnau Estanyol, uno degli uomini più rispettati della città di Barcellona del tardo medioevo, viene assunto nei cantieri navali. La sua vita viene completamente stravolta quando Arnau viene decapitato, sua madre va via e sua sorella diventa una novizia, pronta a prendere i voti. Il figlio di Arnau torna e scopre della morte di suo padre e di quella di sua madre e vuole vendicarsi chiedendo aiuto proprio ad Hugo che scopre essere stato sempre vicino alla sua famiglia. Viene scoperto e arrestato.

Il protagonista inseguito e accusato di furto, scappa e si ritrova a vivere con i giudei. Si innamora di una ragazza, già promessa sposa a suo cugino e lei gli si concede per amore. Purtroppo, per chi ha seguito i primi episodi di questa serie, abbiamo visto che i cristiani attaccano i giudei e la ragazza insieme a sua madre non si converte e viene uccisa. In seguito vediamo un Hugo maturo interpretato adesso dall’attore Yon Gonzales. Scopriamo qualcosa in più sull’attore e dove l’abbiamo già visto.

Gli eredi della terra, Yon Gonzales: chi è l’attore interprete di Hugo Llor, ricordate dove l’abbiamo visto?

Nei prossimi episodi vedremo cos’è successo dopo che Regina ha portato la bambina partorita dalla sorella di Hugo Llor a lui. Hugo però non sa che quella bambina è sua nipote. La sua serva decide di tenerla e di occuparsene.

In questa fase adulta il protagonista è interpretato da Yong Gonzales. Questa non è la prima volta che lo vediamo, ma abbiamo già avuto il piacere di vedere l’attore in altre serie e film. Gonzales è un artista spagnolo nato a Bergara nel 1986. Mentre stava ancora studiando nel liceo di Mondragon, decide di trasferirsi a Madrid per entrare nel mondo dello spettacolo. Ma vi ricordate dove l’abbiamo visto?

Yon Gonzales ha recitato in Grosse Bugie, Il commissario Torrente-Il braccio idiota della legge, Il club degli incompresi, Sognando il nord, Il Sospetto. Queste sono le pellicole trasmesse anche in Italia. L’attore però è particolarmente noto per aver interpretato il ruolo di Ivan Noiret Leon nella serie televisiva spagnola El Internado, per quello di Julio Olmedo nella serie Grand Hotel-Intrighi e passioni e per quello di Francisco Gomez nella prima produzione spagnola di Netflix Le ragazze del centralino.