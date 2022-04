Ilary Blasi, colpo di scena all’Isola dei Famosi: quello che nessuno si sarebbe aspettato

Un colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato: la conduttrice Ilary Blasi lascia tutti senza parole, accade a L’Isola dei Famosi

Ad un mese compiuto dall’inizio della nuova edizione, L’Isola dei Famosi si rivela il reality più seguito. Colpi di scena uno dopo l’altro lasciano i telespettatori increduli di fronte a ciò che vediamo accadere in Honduras.

Ed a proposito di colpi di scena, non possiamo non commentare insieme un episodio che ha catturato la nostra attenzione nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda questo Venerdì 22 Aprile.

Al timone della conduzione de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha fatto ben capire che a lei non sfugge niente. La bella showgirl è attentissima alle vicende che vedono protagonisti i naufraghi. La conduttrice romana non si è fatta sfuggire l’occasione di aprire un confronto diretto tra due personalità che a quanto pare, non se le sono mandate a dire.

Nella puntata andata in onda lo scorso Venerdì, l’ultima della precedente settimana per l’esattezza, è accaduto qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un colpo di scena che nessuno avrebbe potuto immaginare. Scendiamo più nei dettagli.

Ilary Blasi, colpo di scena inaspettato: accade a L’Isola dei Famosi

C’è chi a L’Isola dei Famosi ci è arrivato in coppia e chi invece ha trovato l’amore proprio in Honduras. Stiamo parlando di Roger Balduino e Estefania Bernal. Sembra che tra i due ci fosse una certa ‘chimica’ tanto da sfociare a poco a poco in qualcosa di più. Tuttavia, qualcuno avrebbe qualcosa da ridire al riguardo. Stiamo parlando dell’ex fidanzata di Roger.

La giovane aveva già avuto un confronto in precedenza con Roger, e non era finito molto bene. Stavolta invece nella puntata andata in onda lo scorso Venerdì, ad avere un confronto con l’ex del naufrago è stata Estefania. Scintille tra le due che si sono puntate il dito una contro l’altra. Secondo quanto detto da Beatrix, ex di Roger, la loro storia non era affatto chiusa pertanto secondo la giovane, Roger non sarebbe stato del tutto sincero con Estefania.

La stessa Beatriz avrebbe ammesso che secondo lei, se Roger la rivedesse correrebbe subito da lei. A questo proposito, la conduttrice non esita a chiedere alla giovane: “Tu l’altra volta hai detto che se lui ti dovesse rivedere correrebbe da te. Sei sicura di questo?”, alla domanda Beatriz ha risposto in modo affermativo.

La conduttrice allora coglie subito l’occasione: “Vuoi andare a dirglielo in faccia? Ti faccio partire per l’Honduras“, un colpo di scena inaspettato da parte di Ilary Blasi che coglie tutti di sorpresa. A lasciare a bocca aperta è anche la risposta della giovane che avrebbe fatto sapere che non esiterebbe a raggiungere Roger in Honduras: “Certo, giusto“. Nulla di tutto ciò è stato confermato, ma chissà.. Potremo forse veder nascere un triangolo amoroso in Honduras? Lo scopriremo!