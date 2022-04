Ilona Staller confessa: “Il dolore più grande della mia vita”, cosa le è successo

A Ilary Blasi, Ilona Staller ha spiegato qual è stato il suo più grande dolore: racconto da brividi, cosa le è successo esattamente.

Ilary Blasi ha puntato su di lei ancora prima di iniziare questa nuova edizione de L’isola dei Famosi e, in effetti, Ilona Staller non ha affatto deluso le aspettative della conduttrice romana, ma anche tutto il pubblico del reality.

Concorrente per la prima volta in assoluto di un reality show, Ilona Staller ha ampiamente dimostrato di essere proprio portato per questo tipi di programmi. Certo, i suoi compagni di viaggio non sono affatto d’accordo e il più delle volte le recriminano di essere poco attiva sull’isola. Tutto sommato, però, il pubblico da casa sembrerebbe essere particolarmente attratto dal suo personaggio, preferendola di gran lunga ad altri naufraghi. Ilona Staller, in effetti, è un volto amatissimo del piccolo schermo nostrano, ma forse non tutti conoscono un doloroso retroscena del suo passato. A parlarne apertamente, è stata la diretta interessata nel corso della puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 22 Aprile. Chiamata da Ilary Blasi in “confessionale”, l’attrice ha raccontato qual è stato il dolore più grande della sua vita.

“È stato il dolore più grande della mia vita”, cos’è successo ad Ilona Staller

Oltre alla proposta choc di Ilary Blasi fatta in diretta televisiva, la decima puntata de L’Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena. Nicolas Vaporidis, ad esempio, ha rivelato di aver mentito su un argomento, ma di averlo fatto a fin di bene, ed Ilona Staller si è nuovamente raccontata alla padrona di casa. Alla conduttrice romana, infatti, non solo l’attrice ungherese ha spiegato di come la sua infanzia sia stata difficile a causa della povertà dei suoi genitori, ma di come la sua vita sia cambiata appena arrivata in Italia. “Ho deciso di sposare Salvatore, ma non ne ero innamorata. Ero andata via dall’Ungheria per andare in una nuova povertà, quindi mi sono detta cosa so fare? Devo fare dei soldi”, ha raccontato in diretta. Appena arrivata in Italia, la vita di Ilona è cambiata radicalmente, diventando uno dei volti più amati, ma l’arrivo di suo figli ha nuovamente mescolato le carte. “La cosa più bella, l’emozione più bella è mio figlio Ludwing, lo adoro è la mia vita”, ha detto.

“Il dolore più grande della mia vita è stato quando hanno portato mio figlio via da me per 13 mesi”, ha detto Ilona, spiegando questa bruttissima parentesi della sua vita. Prima di mettere al mondo suo figlio, infatti, Ilona ne aveva già perso un altro. E questo rapimento, quindi, è come se le avesse fatto riprovare lo stesso dolore. “Per riaverlo ho passato l’inferno, sono entrata quasi nell’anoressia, ci sono voluti mesi per riprendermi”, ha raccontato.

Insomma, un racconto da brividi. E che sottolinea tutto il dolore che Ilona ha dovuto sopportare per essere la donna che è adesso.