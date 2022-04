Isola dei famosi, l’ex fidanzata di Roger volerà in Honduras: avete visto il profilo Instagram di Beatriz? Resterete incantati.

Isola dei famosi, dove tutto può cambiare. È questa la frase che Ilary Blasi ripete più spesso nel corso di questa edizione del reality show di Canale 5. E, in effetti, i colpi di scena nel programma sono all’ordine del giorno. L’ultimo è arrivato proprio nel corso dell’ultima puntata del reality ambientato in Honduras e riguarda l’ex fidanzata di Roger Balduino.

La bellissima Beatriz, infatti, ha deciso di accettare la proposta di Ilary e di partire per l’Honduras per un faccia a faccia con il suo ex, attualmente legato alla naufraga Estefania Bernal. Cosa accadrà durante il confronto? Ne vedremo delle belle, nel frattempo diamo un’occhiata al profilo Instagram di Beatriz. Curiosi di sapere come trovarla sui social? Ve lo sveliamo noi!

Isola dei famosi, Beatriz è l’ex fidanzata di Roger Balduino: avete visto il suo profilo Instagram?

Beatriz non ha dubbi: quando Roger la rivedrà dimenticherà Estefania e tornerà da lei. Ma alla bellissima brasiliana non è bastato parlare col suo ex attraverso un collegamento dallo studio: Beatriz raggiungerà i naufraghi in Honduras per un accesissimo confronto! In attesa di scoprire come reagirà Roger, siete curiosi di scoprire come trovare Beatriz sui social?

Il suo cognome è Marino e su Instagram il suo nickname è “bbmarino”. Il canale della modella ed influencer brasiliano è ricco di scatti incantevoli, che mettono in risalto la sua straordinaria bellezza. Eccone uno:

Come raccontato da lei in studio, Beatriz e Roger sono stati insieme per diversi anni e anche se la storia è finita da 8 mesi, i due non si sono mai separati del tutto. Addirittura, secondo Beatriz, prima di partire per l’isola Roger le ha detto di amarla e che sarebbe tornato da lei, dopo l’esperienza nel reality. Peccato che il bel brasiliano abbia negato tutto, rassicurando la sua nuova compagna Estefania, conosciuta sull’isola. Cosa accadrà durante il faccia a faccia? Come Vladimir anche noi prepariamo i pop corn!