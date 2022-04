La dottoressa Pimple Popper, Gerald: “Non posso più nasconderla”, bruttissima notizia per lui

“Non posso più nasconderla”, il dramma di Gerald raccontato a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo, davvero impensabile.

Non tutte le storie a La dottoressa Pimple Popper hanno un lieto fine. E, proprio com’è accaduto a Jesse a sua sorella, la dermatologa ha dovuto rivelare al suo paziente una brutta e spiacevolissima notizia. Stiamo parlando di Gerald: scopriamo cos’è accaduto.

Al momento della sua partecipazione a La dottoressa Pimple popper, il paziente della dermatologa aveva sul dito medio una grossa escrescenza. Inizialmente grande quanto un pisellino, quello che sembrava essere una semplice verruca, si è rivelata ben altro. Negli anni, infatti, è cresciuta sempre di più fino a raggiungere delle dimensioni che non passano affatto inosservata. Di mestiere, Gerald ha raccontato di fare il vigile urbano e di essere soggetto, quindi, a mostrare le mani. “La notano tutti, persino i bambini”, ha detto. Spiegando, infine, di non voler più convivere con quella parte del suo corpo. “Non la voglio più”, ha detto. Purtroppo, quello che è venuto a sapere dalla dottoressa non gli è affatto piaciuto.

Bruttissima notizia a La dottoressa Pimple Popper: choc per Gerald!

Se con Louis, La dottoressa Pimple Popper si è ampiamente impegnata per restituire una nuova vita al suo paziente, con Gerald c’è stato poco da fare. Giunto nel suo studio per l’enorme bozzo che aveva sul dito medio, l’uomo ha spiegato alla dermatologa la sua necessaria voglia di sbarazzarsi del bozzo. Purtroppo, però, la dottoressa non ha avuto buone notizie da dare. Ecco perché:

Il bozzo, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, era davvero immenso. E – come sottolineato dalla diretta interessata – era completamente attaccato alla mano. Una situazione molto rara, quindi, e che ha messo in serissima difficoltà la dermatologa. A quanto pare, si trattava di lesioni sessili! Nulla di grave, ma Sandra Lee non ha potuto fare nulla per lui. “Non me la sento di operarti oggi”, ha detto la dottoressa dopo aver controllato il bozzo per me. Una notizia choc per Gerald, che aveva riposto in lei tanta fiducia. “Speravo in un nuovo inizio”, ha detto piuttosto amareggiato.

Ci auguriamo che, ad oggi, Gerald abbia trovato un medico che abbia esaudito il suo desiderio.