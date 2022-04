Non tutti lo hanno notato ma Alessandro Borghi è apparso in un video musicale dei The Giornalisti: ecco dove

Alessandro Borghi ritorna nella serie Tv in onda su Sky, Diavoli: sapete che l’attore è apparso in un video musicale? Ecco dove!

Manca poco al ritorno in onda su Sky Atlantic di una nuova ed attesissima stagione di Diavoli, la serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. La prima stagione ha avuto un enorme successo. Ed ora i fan della serie non vedono l’ora di conoscere l’evoluzione della seconda stagione desiderandone già una terza ed una quarta.

Siamo più che sicuri che oltre la trama avvincente ed accattivante, ad attirare i telespettatori a guardare la serie di primo piano è la presenza dei due attori protagonisti particolarmente noti al mondo dello spettacolo. Attore amatissimo sulla scena e seguitissimo via social è Alessandro Borghi. L’esordio sul piccolo schermo è avvenuto ormai anni fa ma da allora si può dire che Borghi abbia raggiunto un enorme successo.

Sapevate che prima di diventare attore Alessandro Borghi lavorava come stuntman? Un lavoro che gli ha poi aperto le porte dello spettacolo rendendolo oggi un personaggio noto alle telecamere ed al pubblico. Diversi sono i ruoli rivestiti sui set cinematografici. Ma molti forse non sono a conoscenza del fatto che Alessandro Borghi abbia preso parte ad un video musicale dei The Giornalisti. Sapete quale? Ecco dove lo abbiamo visto!

Alessandro Borghi nel video musicale dei The Giornalisti

Oggi ha un look un po’ diverso rispetto a quello mostrato nel video dei The Giornalisti. Non solo attore amatissimo. Non abbiamo visto Alessandro Borghi solamente sul piccolo schermo all’interno di fiction, film e serie televisive. Impossibile non ricordarlo in Suburra.

L’attore ha infatti preso parte ad un video musicale di uno dei brani più amati e più celebri della band musicale The Giornalisti. Ricordate quale? Vi rinfreschiamo noi la memoria!

“Questa nostra stupida canzone d’amore”, è il brano dei The Giornalisti. Uno dei più celebri e più cantati. All’interno del video del noto brano, Alessandro Borghi vi ha preso parte divenendo il volto protagonista. Ci avevate mai fatto caso?