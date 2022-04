Questi occhioni da bambola appartengono proprio a lei: riuscite a riconoscere la celebrità in questa foto?

In questa foto era molto piccola, ma le premesse per diventare una delle celebrità italiane più affascinanti c’erano già: la riconoscete?

Uno tenero scatto in bianco e nero che ne immortala i bellissimi lineamenti che aveva già da bambina: quale modo migliore per svelare ai fan un’altra parte di sé, quella più dolce ed indifesa? C’è da dire che l’immagine in questione è davvero la prova che la bellezza l’accompagna da sempre e che ancora oggi, a più di 40 anni, conserva egregiamente tutto il suo splendore.

Con il passare del tempo, questa bambina è diventata una delle donne italiane più belle del mondo dello spettacolo, in grado di ‘bucare’ lo schermo alla prima inquadratura. Non a caso, è una delle showgirl più amate di sempre da più di vent’anni ormai.

Nonostante non viva più nel belpaese e di strada ne abbia fatta ormai tanta, il pubblico italiano continua a seguirla con affetto e si augura di rivederla al più presto in tv. I suoi colori scuri e la profondità del suo sguardo non vi dicono nulla?

La meravigliosa bambina in foto oggi è una vera celebrità: capito di chi si tratta?

Se non avete già indovinato, siamo sicuri che dicendovi che si tratta si una famosissima ex velina capirete subito la sua identità. Parliamo di Elisabetta Canalis, indimenticabile ex volto di Striscia la Notizia, a cui è legata una grande pagina della storia del tg satirico.

La bellissima ex fidanzata di George Clooney oggi è una meravigliosa 43enne che negli Stati Uniti ha costruito una bellissima famiglia insieme a suo marito, il chirurgo italo americano Brian Perri.

Nata a Sassari, si è trasferita negli Usa diversi anni fa e da oltreoceano continua ad essere molto legata ai fan italiani con i quali si mantiene costantemente in contatto attraverso i social. Un cambiamento di vita così radicale non è stato sempre semplice: ha dovuto fare i conti con la nostalgia di sua madre, che appena può va a trovarla per trascorrere del tempo con lei.

Osservando attentamente la foto, riuscite a scorgere i tratti che la rendono somigliante ad oggi?

Capolavoro ieri ed oggi!