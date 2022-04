E’ Regina ne Gli Eredi della Terra: oggi farete fatica a riconoscere l’attrice perchè ha completamente cambiato look.

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia per la prima volta il 17 aprile. La conclusione è prevista per il 1 maggio. Al centro della trama c’è il personaggio di Hugo Lllor, interpretato in età adulta dall’attore Yon Gonzales.

Dopo una serie di tragici accadimenti in fase adolescenziale, come la morte dei signori che l’hanno aiutato, poi di sua madre, del suo amico Bernart che in realtà si scopre essere vivo, la morte della sua amata, uccisa dai cristiani per essere giudea, si passa all’età adulta. Si occupa della coltura dell’uva e compra degli schiavi per farsi aiutare. Ad un certo punto, Regina, che è la ragazza che ha incontrato da giovane, amica della sua amata e che lui stesso ha salvato, va da lui per affidargli una bambina. Bambina che è la figlia di sua sorella che vive in convento ma Hugo non sa nulla. Lei non può tenerla perchè cristiana. Hugo non vuole tenerla e la sua schiava decide di occuparsene. Nei prossimi episodi vedremo che Regina, già sposata, diventa l’amante del protagonista. Nella serie vediamo questo personaggio femminile così, ma adesso stenterete a riconoscere l’attrice.

Ne Gli Eredi della terra è Regina: oggi l’attrice ha completamente cambiato look

Ne Gli Eredi della terra, Regina nella fase adulta si sposa e grazie all’aiuto di suo marito impara l’arte della medicina. Fa nascere di nascosto la figlia della sorella di Hugo e quando la suora le dice di uccidere la creatura, lei la porta da Hugo. Vedremo in seguito che Regina diventa l’amante del protagonista.

L’attrice che la interpreta è Maria Rodriguez Soto, è spagnola, è nata a Barcellona nel 1986. Ha cominciato a lavorare a teatro e il debutto in televisione è arrivato nel 2012, e nel medesimo anno approda anche al cinema. Nella serie che dovrebbe essere stata girata nel 2021 la vediamo così, con abiti adatti al tempo e capelli lunghi, ed è bellissima. Ma adesso è completamente diversa.

L’attrice come potete osservare da questo scatto social ha cambiato totalmente look. Ha tagliato i capelli cortissimi. Anche così è uno schianto, non trovate? Ha un viso bellissimo e occhi grandi, è impossibile da non ammirare. Voi l’avreste riconosciuta?