Avevano 25 anni di differenza, Stephanie e Ryan sono ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi?

Stephanie e Ryan avevano ben 25 anni di differenza, ma cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi? Che fine hanno fatto oggi.

Sono tantissime le persone che, nel corso di questi anni, hanno scelto di mettersi alla prova e di “testare” la forza del loro amore a 90 giorni per innamorarsi. Tra questi, il pubblico del programma non può fare a meno di ricordare: Stephanie Davison e Ryan Carr.

La coppia, stando a quanto si apprende dal web, si sarebbe conosciuta durante una sua vacanza in Belize. E, nonostante i 25 anni di differenza, hanno scelto di sposarsi ugualmente. Seppure con diversi alti e bassi, i due hanno vissuto una splendida storia d’amore. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono tantissime le persone che si chiedono qualche cosa in più sul loro conto. Recentemente, vi abbiamo parlato di Ed e Liz, ma anche di Chantel e Pedro. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: che fine hanno fatto Stephanie e Ryan? In molti se lo chiedono, ma scopriamo insieme ogni cosa.

Che fine hanno fatto Stephanie e Ryan dopo 90 giorni per innamorarsi

C’è chi – dopo 90 giorni per innamorarsi – riesce a superare la prova d’amore e a continuare la sua storia in modo eccellente e chi, invece, non ci riesce affatto. Cosa è successo, però, a Stephanie e Ryan? I due, come dicevamo precedentemente, si sono conosciuti nel corso di una vacanza a Belize, si sono innamorati ed, in seguito, sposati. Che fine hanno fatto dopo l’ottava stagione?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la storia d’amore tra Stephanie e Ryan sia terminata subito. Seppure innamoratissimi, sembrerebbe che la coppia si sia detto “addio” ancora prima che le riprese della loro storia d’amore terminassero. Insomma, un gran colpo di scena, non c’è che dire. Ad oggi, però, cosa sappiamo sul loro conto? Stephanie, a quanto pare, risulta ancora single. E proprio nei mesi scorsi ha dovuto fronteggiare la perdita del suo amato gatto. Anche Ryan, seppure poco attivo e presente sul suo canale Instagram ufficiale, sembrerebbe avere ancora il cuore libero.

