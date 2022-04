Un talento impressionante nella scuola di Amici, lo ricordate? Non immaginereste mai con chi lavora oggi: l’avreste mai immaginato?

Nel corso di queste ventuno edizioni di Amici, il suo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere tantissimi giovani talenti. Chi specializzato nel canto e chi nel canto, ha ampiamente dimostrato le sue potenzialità, conquistando tutti.

In attesa di poter scoprire chi sarà il vincitore di questa ventunesima edizione di Amici, i telespettatori del talent non possono fare a meno di ricordare tutti coloro che hanno occupato un banco della scuola ed hanno lasciato il segno. Recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato di Giuseppe Salsetta, semifinalista di Amici 12, e di Marco. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: vi ricordate del giovanissimo talento raffigurato nella foto in alto? Lui si chiama Cristian ed è stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici nel 2014, l’edizione vinta da Stash e i The Kolors, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi? Forse non tutti lo sanno, ma il buon Lo Presti continua a praticare la sua passione per la musica e danza: non immaginereste mai con chi lavora oggi.

Vi ricordate Cristian, giovane talento di Amici 14? Non tutti sanno con chi lavora oggi

Tra i tantissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici nel corso della sua quattordicesima edizione, non si può fare a meno di ricordare di lui: Cristian Lo Presti! Ballerino impressionante e talento innato, il giovanissimo siciliano non è stato il vincitore di quell’anno, ma è riuscito ugualmente a catturare l’attenzione su di sé. Siete curiosi, a questo punto, di sapere qualche cosa in più sul suo conto? Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione al programma, ma che cosa fa oggi?

Come dicevamo precedentemente, la vita di Cristian è decisamente cambiata dopo Amici. Non solo, ad oggi, continua a coltivare la sua passione per la danza, ma lavora anche con un nome importantissimo dello spettacolo. Stiamo parlando proprio di Stephane Jarny! Il suo nome non vi risulta affatto nuovo, vero? Avete pienamente ragione: si tratta, infatti, del direttore artistico di Amici.

Un retroscena davvero incredibile, ma voi lo sapevate?