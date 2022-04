Ti spedisco in convento, scoppia una discussione tra le gemelle, Beatrice e Ginevra e Ana Maria.

La seconda edizione del docu-reality Ti spedisco in convento è partita il 17 aprile su Real Time. E’ ambientata nel convento Villa Santa Maria a Trani dove operano le missionarie della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo.

Nei primi episodi abbiamo conosciuto le suore e le ragazze. Ad accompagnare le giovani ci sono Suor Patrizia, Suor Carolina, Suor Laxmi, Suor Agnes e Suor Julinda. Nel gruppo di ragazze troviamo Ana Maria, le gemelle Ginevra e Beatrice, Chiara, Nanda e Nina. Quando sono arrivate in convento non sono apparse particolarmente entusiaste dato che si aspettavano di iniziare un’avventura consona al loro stile di vita. Rispettare le regole fin da subito è stato difficile da accettare e come abbiamo visto, non sempre sono state rispettate. In particolare, Nanda ha subito mostrato una certa resistenza nei confronti del luogo e delle suore. Ma ad animare l’atmosfera è scoppiato un litigio proprio tra le ragazze.

Ti spedisco in convento, Ana Maria sbotta contro le gemelle e scoppia una discussione

Nel Convento delle figlie del Divino Zelo l’atmosfera non sembra essere molto armoniosa. Le ragazze non rispettano a pieno le regole dell’ambiente religioso anche se si stanno impegnando.

Nella scorsa puntata abbiamo visto che avevano deciso di infrangere la regola e uscire di nascosto il sabato sera. Le suore però inaspettatamente hanno concesso loro di uscire. La mattina Chiara e le gemelle avevano deciso di andare a messa, più che altro per evitare di sentirsi in colpa dopo quello che avevano pensato di fare la sera. Hanno cercato di svegliare le altre ragazze provocando la forte reazione di Ana Maria che ha sbottato contro di loro perchè voleva dormire. Dopo aver fatto colazione, è scoppiata una discussione.

“Mi devi portare rispetto. Voi ve ne siete andate e io mi aspettavo un vostro ritorno, delle scuse, per questo mi sono incazzata. Non ho voglia di sentire le vostre urla alle 7 del mattino, non mi interessa, stavo dormendo, non mi interessa che c*** di ore sono”, ha sbottato Ana Maria quasi piangendo. Le gemelle hanno cercato di spiegarle che in realtà non erano le 7 ma quasi le 9: “Ma sei pazza. E’ la seconda volta che ci mandi a f***. Nessuno è contro di te, sei tu contro”.

Una discussione molto forte che ha portato all’intervento delle suore. In particolare Suor Carolina si è molto arrabbiata e apparsa dispiaciuta per l’accaduto.