Tre rose disegnate sul fianco sinistro: il profondo significato del tatuaggio di Federica Pellegrini

La campionessa Federica Pellegrini sfoggia sul fianco un tatuaggio molto particolare: scopriamo cosa significano quelle tre rose!

Fin da adolescente, la bravissima Federica Pellegrini ha coltivato la sua passione più grande dopo il nuoto. Ai fan non sarà di certo sfuggita la quantità di tatuaggi presenti sul suo corpo: ne possiede una decina e raccontano i momenti più importanti della sua vita personale e professionale.

Il primo in ordine di tempo è quello del dragone cinese sulla caviglia destra, che risale a quando aveva solo 14 anni. Poco dopo ne sono arrivati altri: l’Araba Fenice sul collo e la scritta “Rock’n’Roll”, molto probabilmente ad indicare il proprio motto di vita.

Tra i disegni sulla pelle dal significato più sentimentale che le appartengono, è da menzionare sicuramente il tribale sul fondoschiena con la scritta “Nient’altro che noi” condivisa con l’amato fratello, ma avete fatto caso alle tre grandi rose sul suo fianco sinistro?

Federica Pellegrini, il tatuaggio con le rose nasconde anche il ricordo di qualcuno in particolare

In questo periodo, la bella Federica sta vivendo una vera favola d’amore col suo fidanzato e futuro marito Matteo Giunta. A breve la coppia convolerà a nozze e, qualche settimana fa, a Verissimo è stata rivelata la fatidica data.

Si tratta di un evento che interessa moltissimo i tanti fan della sportiva: da sempre ammirata per il suo talento, la Pellegrini ha conquistato l’amore della gente con la sua personalità affascinante e di certo non banale.

I suoi tatuaggi raccontano molto di lei e del suo modo di essere. Come vi dicevamo, uno dei più interessanti è quello delle tre rose, ma qual è il suo significato?

Dovete sapere che tra i cui petali di quei fiori c’è scritto il nome del suo storico allenatore Alberto Castagnetti, purtroppo venuto a mancare nel 2009. Due rose rosse ed una bianca con attorno foglie verdi che lasciano intuire facilmente una dedica all’Italia.

Sopra la rosa bianca si vede disegnata una libellula, a rappresentare la vittoria di Federica contro gli attacchi di panico. Sotto troviamo invece le onde, in onore al suo eterno amore per l’acqua. Non manca un riferimento alla fede: negli ultimi anni vi ha infatti aggiunto un rosario.

Quale tatuaggio di Federica vi piace di più?