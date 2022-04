Verissimo, dolorosa confessione: la perdita di suo padre in un incidente

A Verissimo l’ex naufraga fa una dolorosa confessione: ha perso suo padre a causa di un incidente.

E’ stata eliminata da L’isola dei famosi ed è così tornata in Italia. La sua esperienza in Honduras è stata breve ma intensa. Tre settimane di permanenza in cui ha dato tutta se stessa. Ma nonostante le difficoltà l’ex naufraga non ha dubbi, lo rifarebbe mille volte.

Ospite di una puntata di Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin che sull’isola la cosa più difficile non è la fame o l’invasione dei mosquitos, ma la convivenza: “Si mangia zero, c’è l’invasione dei mosquitos, ma la convivenza è la cosa più difficile della fame. Sapevo che sarei arrivata a superare me stessa… lo rifarei mille volte”. Ma nel corso dell’intervista, non ha parlato solo della sua avventura in Honduras ma anche della sfera personale. Era solo una ragazzina quando ha perso il suo papà a causa di un incidente.

Roberta Morise in Honduras ha dato tutta se stessa, dimostrando di essere una concorrente molto forte. Ha affrontato la prova del fuoco, resistendo per circa sei minuti. A tal riguardo, l’ex naufraga ha raccontato a Verissimo di aver riportato delle ustioni e che ha ricevuto delle bende. Per non perdere la possibilità di ‘vivere l’esperienza più bella della sua vita’ non si è mai lamentata. E ribadisce che la rifarebbe mille volte.

Nel corso dell’intervista ha anche parlato della sua famiglia. La conduttrice ha perso il suo papà quando era solo una ragazzina a causa di un incidente. Aveva 48 anni quando è scomparso e sua madre ne aveva 40 allora: “Sono passati 17 anni ma è come se fossero passate 17 ore. Io partecipai a Miss Italia. Un mese dopo, a lui piaceva molto la bici, è caduto. Per una caduta stupidissima ha perso la vita e ha lasciato le sue tre principesse da sole, perchè noi ci siamo sempre sentite così”, racconta.

Roberta ha spiegato che tutto all’improvviso è cambiato, sua madre era distrutta da dolore, sua sorella si era spenta ed è stata lei quella forte: “Chi ha dimostrato di essere una roccia in quel momento sono stata io”. Purtroppo l’ex naufraga ha perso il suo papà molto presto a causa di una caduta su una bici, e questa dolorosa scomparsa ha cambiato all’improvviso tutto.