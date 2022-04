Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 25 Aprile: davvero impensabile, accadrà di tutto.

No, non è assolutamente una fake news: oggi Lunedì 25 Aprile, la puntata de L’Isola dei famosi andrà in onda regolarmente. Così come è accaduto una settimana fa, anche stavolta Ilary Blasi sarà rigorosamente in diretta per una nuova puntata unica ed irripetibile.

Sono trascorsi esattamente 34 giorni da quando i naufraghi di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi hanno dato vita a questa nuova esperienza. Da quel momento, tutto è cambiato e i concorrenti sono stati i protagonisti di importanti novità. Dapprima in coppia, poi in tribù ed adesso concorrenti singoli, ciascuno dei naufraghi ha visto cambiare la carte in regola da un momento all’altro. Una cosa, però, non è mai cambiata: la loro voglia di vincere! Ognuno di loro, puntata dopo puntata, lo dimostra attivamente. Siete curiosi di sapere cosa accadrà stasera? Le anticipazioni ufficiali, come al solito, non sono ancora uscita, ma siamo certi che sarà una puntata imperdibile. Cerchiamo di capire cosa potrebbe accadere tra qualche ora.

Isola dei famosi, anticipazioni del 25 Aprile: accadrà di tutto!

Cosa accadrà nella puntata del 25 Aprile de L’Isola dei famosi? Appurato che, nonostante il giorno rosso sul calendario, l’adventure reality andrà ugualmente in onda, cosa dobbiamo aspettarci? Al momento, non ci sono ancora le anticipazioni ufficiali, ma siamo certi che sarà un appuntamento imperdibile, proprio come tutti gli altri. Cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere?

Seppure diventati tutti concorrenti singoli, anche Estefania e Roger, sembrerebbe che la rivalità con Licia Nunez non sia affatto diminuita. Sia Miss Universo 2016 che Blind, infatti, sembrerebbero non essere affatto d’accordo con il comportamento dell’attrice e non perdono mai occasione per poterlo sottolineare. Stasera ci sarà un ulteriore confronto tra loro? Molto probabilmente, si! Occhi puntata, però, anche sul bel Balduino! Dopo la proposta choc fatta in diretta da Ilary Blasi, potrebbe essere nuovamente il protagonista di questa nuova puntata. Chissà, riceverà un’altra sorpresa come Venerdì scorso? Ci auguriamo di si! Infine, ci sarà una nuova prova ricompensa e leader, ma anche nuove nomination ed eliminati. Ricordiamo a tal proposito che il televoto è ancora aperto.

Insomma, non sarà una puntata imperdibile?