Avete visto la nuova casa di Cecilia Rodriguez? Ecco tutti i dettagli

Avete mai visto la casa di Cecilia Rodriguez? Eccone alcuni scatti inediti in cui è possibile ammirare alcuni dettagli in particolare!

Grosse novità per la splendida Cecilia Rodriguez. Di recente vi avevamo mostrato gli interni della nuova casa fatta di spazi luminosi e soprattutto ampi. Tutto era però ancora in fase di piena organizzazione. La bella showgirl argentina ci ha mostrato passo dopo passo la nuova casa e questa volta mostra anche qualche dettaglio in più.

E’ trascorso ormai del tempo da quando i lavori erano in piena fase di ristrutturazione, e da qualche tempo ormai Cecilia Rodriguez è entrata nella nuova casa finalmente completamente arredata. Sul suo profilo Instagram troviamo vari scatti in cui la sorella di Belen ha mostrato i dettagli di qualche angolo di casa. Un gusto raffinato, dettagli moderni e tecnologici. La casa di Cecilia Rodriguez è un vero gioiellino.

La nuova casa di Cecilia Rodriguez: i dettagli

Ovviamente in questa ‘nuova avventura’, Cecilia Rodriguez non è sola. Stringe la mano del suo amatissimo compagno di vita, Ignazio Moser. Le prime foto mostrate da Cecilia ed Ignazio, mostravano una casa pronta per essere arredata. Oggi i due vivono finalmente insieme nella nuova casa arredata davvero con gusto!

Sul profilo Instagram di Cecilia possiamo trovare diversi contenuto che mettono in risalto la nuova abitazione. L’arredo della casa è ormai quasi al completo, manca poco affinché si possa concludere l’intero progetto. La coppia però ha già preso possesso della nuova casa. Il parquet arreda e rende accogliente l’ambiente. La cucina è sicuramente il pezzo forte di casa Rodriguez-Moser. Presenta un’isola centrale e mobili d’arredo scuri. Uno stile moderno, elettrodomestici super tecnologici. Un dettaglio che non passa certamente inosservato è la cantina di vini, in acciaio inox. Oltre il salone, la sala da pranzo ed i bagni, si può dire che tra le stanze preferite dell’abitazione milanese c’è anche un’ampia camera da letto che ospita una cabina armadio davvero chic!