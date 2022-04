Beautiful Anticipazioni, “Dov’è lui ora?”: il dramma di Steffy sta per iniziare; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Non è un momento facile, questo, per Steffy Forrester di Beautiful. Nelle puntate in onda in Italia, la figlia di Ridge Forrester ha appena scoperto di essere incinta del suo ex Liam, con cui ha passato una notte di passione, tradendo il suo compagno Finn. Quello che Steffy non sa è che, per lei, sono in arrivo problemi ben più grandi…

Grazie alle anticipazioni americane, infatti, sappiamo che ben presto si scoprirà che il test di paternità è stato manomesso e che il vero padre del piccolo è proprio Finn. La coppia potrà ricongiungersi, ma la loro serenità non durerà a lungo… In arrivo un colpo di scena drammatico, che farà soffrire moltissimo la giovane Forrester.

Beautiful Anticipazioni, inizia il dramma per Steffy: la memoria sta tornando…

In quanti amano la coppia formata da Steffy e Finn? Dopo l’infinito tira e molla con Liam, pare proprio che la Forrester abbia trovato la felicità con il giovane medico, innamoratissimo di lei. Peccato che il loro idillio durerà molto poco.

Come vi abbiamo già raccontato, Finn morirà dopo essere stato sparato dalla madre biologica, Sheila Carter. Quest’ultima ferirà anche Steffy, che andrà in coma, in gravi condizioni. Steffy si risveglierà, ma con una forte amnesia: non ricorderà nulla di quanto è successo con Sheila e, inizialmente, non ricorderà neanche di essere sposata con Finn. Steffy crederà di essere ancora legata a Liam! Nelle ultime ore, però, un clamoroso colpo di scena.

La pagina ufficiale di Beautiful ha lanciato le ultime anticipazioni, che mostrano come Steffy stia man mano recuperando la memoria. E, ovviamente, la prima cosa che la donna chiede ai suoi familiari in ospedale è dov’è Finn e perché non è lì al suo fianco. Come faranno Ridge, Taylor e Thomas a dirle la verità?

E, soprattutto, col tempo Steffy recupererà completamente la memoria, in modo da ricordare il gesto crudele di Sheila e permettere che venga arrestata? Insomma, le domande sono tante e noi non vediamo l’ora di avere le risposte. Per conoscere in anteprima le anticipazioni americane di Beautiful, continuate a seguirci!