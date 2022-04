Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne: è finita per la coppia, la storia è arrivata al capolinea

Brutta notizia per i fan di Uomini e Donne: è finita definitivamente per la coppia, la storia è arrivata al capolinea.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Le sorprese, nella trasmissione di Canale 5, sono all’ordine del giorno e nell’ultima registrazione è avvenuta davvero di tutto. Per scoprire cosa è successo bisognerà attendere qualche giorno, ma grazie alle anticipazioni potrete sapere tutto in anteprima!

Nel corso dell’ultima registrazione, infatti, ci sono state diverse sorprese, non tutte piacevoli. Se da un lato è nata una nuova coppia, dall’altro una storia è definitivamente arrivata alla fine. Scopriamo tutti i dettagli!

Uomini e Donne, brutta notizia: conoscenza interrotta, è finita tra i due protagonisti del trono Over

Quanti amori sono nati, nel corso degli anni, grazie a Uomini e Donne? Impossibile rispondere con un numero. Quel che è certo è che grazie alla trasmissione di Maria De Filippi abbiamo assistito alla nascita di vere e proprie favole, molte delle quali continuano. Non tutti, però, hanno il tanto desiderato lieto fine.

È il caso di una coppia che si stava frequentando proprio nell’ultimo periodo, ma che a quanto pare si è già detta addio! Di chi parliamo? Di Riccardo Guarnieri e Maria Grazia: dalle anticipazioni dell’ultima registrazione, si legge che il cavaliere pugliese ha deciso di chiudere la conoscenza con la dama. Anche stavolta, quindi, non è finita bene per Riccardo, che è tornato in trasmissione da poche settimane. Che ci sia il tanto chiacchierato ritorno di fiamma con Ida?

Il ritrovato feeling tra i due ex ha fatto sospettare a molte persone, compresa Tina Cipollari, che la fiamma potesse riaccendersi molto presto. Al momento, però, Ida e Riccardo smentiscono, anche se la dama bresciana si è lasciata sfuggire un “Mai dire mai”. In molti sono certi che se Riccardo le chiedesse di uscire, Ida non esiterebbe ad accettare. Andrà a finire davvero così?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità e i dettagli del trono più amato della tv. A voi piacerebbe rivedere Ida e Riccardo insieme?