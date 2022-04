Chiara Ferragni e Fedez, dove è stata girata la docuserie The Ferragnez: la splendida location

The Ferragnez è la docuserie che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, dove è stata girata: è qui che si trova la splendida location!

Due personaggi non sconosciuti al pubblico ed al mondo dello spettacolo. Lei imprenditrice digitale, lui cantante rapper amatissimo. Insieme hanno costruito una splendida famiglia. Il piccolo Leone e la dolcissima Vittoria sono il consolidamento di un amore ed un legame particolarmente forte. I due, nello scorso periodo si sono ritrovati ad affrontare un momento molto difficile, ma mano nella mano insieme hanno superato e possono superare tutto.

Chiara Ferragni e Fedez sono i protagonisti di una delle docu-serie più amate e seguite sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, The Ferragnez. Un progetto che i due avevano molto a cuore e che ha riscosso un enorme successo. Ma avete fatto caso alla location? Scopriamo dove è stata girata la docuserie The Ferragnez.

The Ferragnez, la docuserie di Chiara Ferragni e Fedez: avete mai visto la location?

Un luogo incantato sulle sponde del Lago di Como. E’ Villa Porto Felice la splendida location in cui è stata girata la docuserie The Ferragnez. Un luogo quasi incantato, immerso nel verde e con una splendida vista sul meraviglioso lago.

Un luogo ‘esclusivo’ che ha aperto le porte alla coppia social più amata di sempre, quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno scelto questa location per girare i contenuti della docuserie che li vede protagonisti. Ma non è la prima volta che la famiglia ‘Ferragnez’ si è ritrovata nella splendida Villa. Già nel 2020 l’avevano scelta per festeggiare il Natale.

Villa Porto Felice è stata costruita per la prima volta nel 900 da parte di un ammiraglio americano. Successivamente nel 2005 è stata ricostruita per poi essere rimessa a nuovo nel 2019. Oltre all’esterno in cui si è immersi nella natura, anche l’interno della villa ha sicuramente catturato la nostra attenzione. Un arredamento di lusso caratterizzato dalla presenza di opere artistiche dal valore storico. 4 Piani in cui sono distribuite 9 camere matrimoniali, una piscina al chiuso riscaldata tutto l’anno, un ascensore privato, ed uno spazio indipendente dotato di camera matrimoniale, bagno ed angolo cottura.

Si gode da ogni angolo della villa di una vista davvero incantevole. A qualsiasi ora del giorno è possibile ammirare il verde dell'immenso giardino e lo splendore del Lago di Como. Un luogo davvero da sogno