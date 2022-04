Clementino, la sua fidanzata è una famosa attrice: ecco chi è

Sapete chi è la fidanzata di Clementino? Lei è un’attrice molto famosa ed è bellissima.

Clementino è un rapper molto amato. Da pochissimi giorni ha assunto un ruolo diverso. Insieme a Lorella Boccia è alla conduzione della nuova edizione di Made In sud, lo show comico in onda su Rai due. Il successo e la fama per il cantante sono arrivati grazie alla musica.

Era solo un ragazzino quando ha cominciato a muovere i primi passi in questo mondo. Entra a 14 anni nel Trema Crew e TCK Crew dove impara e migliora la tecnica del freestyle. Nel 2006 è uscito il suo primo album, ‘Napolimanicomio’, in cui sono presenti testi in italiano e in napoletano. Da allora, la sua musica ci accompagna. Clementino da molti mesi è fidanzato con una bellissima e bravissima attrice: sapete chi è lei?

Clementino, chi è la sua fidanzata: non tutti sanno che è un’attrice molto famosa

Rapper e cantante amatissimo, la musica di Clementino ci accompagna da anni. Ha calcato numerosi palchi, l’abbiamo visto al Festival di Sanremo ed è stato presente in diversi programmi. Dal 2020 è nel cast della trasmissione The Voice Senior, in veste di giudice.

Ha anche collaborato con grandi artisti. L’ultima sua collaborazione risale al 2021. Ha pubblicato il singolo Senorita, frutto della collaborazione con la cantante Nina Zilli. Vi abbiamo accennato alla sua vita sentimentale, svelando che è fidanzato con una famosa attrice: sapete chi è?

Clementino nei mesi scorsi è uscito allo scoperto. E’ legato all’attrice e cantante Martina Difonte. Sembrerebbe che Martina abbia scoperto la passione per il canto a 7 anni, quando prestava la voce al coro della parrocchia. Negli anni ha anche studiato danza. Dopo il diploma di ragioneria si è laureata in Lettere e Filosofia-Arti e Scienze dello spettacolo. L’attrice ha lavorato a teatro e anche al cinema, come nel film La grande guerra del Salento, ne Le isola dalle acque verdi, Tommaso, D’Improvviso, Ad un passo dalla vita, Via le mani dagli occhi. Martina ha grande talento ma anche tanta bellezza: mora, occhi scuri, un fisico da mozzar il fiato e tanto fascino.