“È colpa di terze persone”: Lulù Selassié rompe il silenzio sulla rottura con Manuel; le parole della princess sui social.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. Una delle coppie più amate tra quelle nate nel corso dell’ultimo GF Vip si separa, come annunciato dallo stesso Manuel sul suo profilo di Instagram.

L’ex concorrente del reality ha dichiarato che ” notevoli divergenze di vedute tra noi non possono essere superate”. Un annuncio che ha spezzato i cuori dei fan, che si erano affezionati alla coppia nata proprio nella casa più spiata della tv. Ma cosa ha dichiarato Lulù? Al momento, la principessa etiope si è espressa soltanto attraverso una breve diretta Instagram, nella quale ha pronunciato poche parole, ma che non sono passate inosservate. Scopriamole insieme.

Lulù Selassié sulla rottura con Manuel: “Colpa di terze persone che si sono messe in mezzo”

“Purtroppo ci abbiamo provato ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. Queste le parole di Manuel Bortuzzo, che sui social annuncia la fine della sua storia con Lulù Selassié. Una storia che ha definito “una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Abbastanza diverse sono state le prime dichiarazioni di Lulù.

La principessa si è collegata per qualche minuto in diretta su Instagram, confermando la rottura con Manuel, ma aggiungendo dettagli che non sono passati inosservati. “Mi dispiace, non era questo il programma della nostra relazione. Però non è colpa mia, né colpa di Manuel, è colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione.”

Parole forti quelle di Lulù, che incalza: “Ci sono persone che si sono sempre messe in mezzo, cercando di metterci contro. Ovviamente non persone della mia famiglia, che appena hanno conosciuto Manu hanno avuto affetto per lui e non avevano pensieri negativi su di lui. Purtroppo però non c’è stato il contrario, da parte della sua famiglia verso di me. Nonostante io sia stata una persona molto amichevole, ho cercato di essere gentile…”

A chi ha scritto che si aspettava che la storia finisse, Lulù replica: “Assolutamente no, noi soprattutto in queste ultime settimane abbiamo lottato tantissimo per far sì che quello che dicessero le persone non ci toccasse, per andare oltre, perché il nostro amore era più forte”.

Queste le prime parole della principessa, visibilmente dispiaciuta per la fine della sua storia d’amore. Non ci resta che attendere eventuali chiarimenti sui motivi della rottura. A voi piacevano Manuel e Lulù insieme?