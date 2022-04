Com’è cambiata Alessandra Celentano: in queste foto era solo una giovane ballerina

Com’è cambiata negli anni Alessandra Celentano? Sui social spunta un suo scatto da giovanissima: sempre splendida.

È la vera e propria pietra miliare di Amici, Alessandra Celentano. Entrata a far parte del talent di Maria De Filippi nel corso delle sue primissime edizioni, la maestra si è dimostrata una delle sue colonne portanti. Nel corso di questi anni, infatti, si sono alternati tantissimi insegnanti di danza e di canto, ma lei è sempre rimasta lì sulla stessa seggiolina.

Seppure, spesso e volentieri, criticata per i giudizi dati ai ragazzi, Alessandra Celentano non ha mai battuto ciglio nell’esprimere il proprio parere: d’altra parte, è proprio questo che la rende unica e speciale. Vi siete mai chiesti, però, come sia cambiata nel corso degli anni. Sappiamo benissimo che, ad oggi, la Celentano non balla più per via di un problema fisico, ma nel suo passato è stata una ballerina eccellente. Com’è cambiata nel tempo? Oggi non perde mai occasione di poter mostrare il suo fascino, ma com’era da giovanissima? Sui social, spuntano alcune sue foto quando era una ballerina: eccola, è sempre bellissima!

Alessandra Celentano, com’è cambiata negli anni? Lo scatto da giovanissima

Mossi i primi passi nel mondo della danza classica quando era soltanto una bambina, Alessandra Celentano ha saputo facilmente farsi notare. E ad oggi, nonostante non balli più, continua ad essere amatissima. Sia chiaro: il suo nome è conosciuto non solo tra i ballerini, ma anche su Instagram. È anche qui, infatti, che la “temutissima” maestra Celentano è seguitissima! Sbirciando un po’ il suo canale, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi scatti che ce la mostrano quando era una ballerina. Non sappiamo quanti anni siano passati da queste, ma si può chiaramente notare che qui Alessandra era davvero giovanissima. Vi state chiedendo anche voi com’è cambiata nel corso degli anni? Scopriamolo!

Seppure siano trascorsi diversi anni da queste foto, quello che non si può fare a meno di notare è quanto Alessandra Celentano sia completamente rimasta identica al passato. Oggi è splendida e il suo fascino non passa assolutamente inosservato, ma da ragazza lo era ancora di più. Dateci un po’ uno sguardo da vicino:

Che dite, non è bellissima?