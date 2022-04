Floriana Secondi, duro colpo per lei: cosa è successo quando è tornata a casa dopo l’Isola dei Famosi

Duro colpo per Floriana Secondi appena ritornata a casa dopo L’Isola dei famosi: cosa le è esattamente successo, è lei stessa a svelarlo.

Se dovessimo scegliere come iniziare questo articolo su Floriana Secondi, lo inizieremmo con questo detto: chi la dura, la vince! Tutti sanno che l’ex vincitrice del Grande fratello avrebbe voluto partecipare a L’Isola dei famosi da tantissimi anni e stavolta è stata “accontentata”.

Ilary Blasi, infatti, l’ha fortemente voluta nel cast de L’Isola dei famosi di quest’anno. E lei non ha mai perso occasione di poterle dimostrare quanto la sua scelta sia stata giusta ed appropriata. Certo, i momenti di sconforto ci sono stati e Floriana non ha potuto dimostrare tantissimo a Cayo Cochinos, ma quel poco ci è ampiamente bastato per farci dire che la simpaticissima romana è stata una naufraga esemplare. Purtroppo, ogni cosa bella è destinata a terminare. Ed anche lei, dopo aver superato una serie di nomination, ha dovuto abbandonare per sempre Playa Sgamada e L’Isola dei famosi. Un duro colpo per lei, che ci credeva tantissimo, ma altrettanto duro è stato quello ricevuto appena ritornata a casa. A svelare ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata. Scopriamo insieme le sue parole.

Floriana Secondi dopo L’Isola dei famosi, duro colpo: cos’è successo

Seppure sia stata l’eliminata dell’ottava puntata de L’Isola dei famosi, Floriana Secondi ha rivelato di essere ugualmente soddisfatta del cammino intrapreso in Honduras. E di essersi messa in gioco com’è suo solito fare. “Ho fatto tanto, ho pescato, ho fatto la guardia, ho fatto la boscaiola. Mi aspettavo che si vedessero queste cose in puntata, volevo essere celebrata”, ha detto a Silvia Toffanin a distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione. Spiegando, quindi, di essersi persa perché troppo preoccupata a capire l’atteggiamento degli altri. “Speravo di gesto queste situazioni a 44 anni”, ha detto.

Il ritorno a casa, stando a quanto raccontato, non è stato affatto dei migliori. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che suo figlio non le abbia parlato per diversi giorni a causa dell’atteggiamento adottato sull’isola. “Così come il mio compagno, anche lui ci è rimasto male. Mi ha detto che potevo fare meglio”, ha detto Floriana alla padrona di casa di Verissimo.

Un duro colpo, quindi, per Floriana, ma che le ha fatto ampiamente capire quanto suo figlio ci tenesse a questo suo percorso sull’isola.