Grande sorpresa a Uomini e donne: lasciano insieme lo studio, nessuno l’avrebbe immaginato; clamoroso colpo di scena nella trasmissione di Canale 5.

I colpi di scena a Uomini e Donne, si sa, sono all’ordine del giorno. La trasmissione di Maria De Filippi riserva sempre grandi sorprese ai telespettatori, che seguono con passione le vicende dei protagonisti del trono più famoso della tv. E proprio per i telespettatori c’è una bellissima notizia in arrivo.

È nata una nuova coppia in studio! Dalle anticipazioni trapelate nell’ultima registrazione, riportate da Uomini e Donne Classico e Over, abbiamo scoperto che due amati protagonisti hanno lasciato il programma insieme! Una nuova storia d’amore, quindi, sta per iniziare a telecamere spente: curiosi di scoprire tutti i dettagli?

Che sorpresa a Uomini e Donne: i due protagonisti del trono Over lasciano insieme il programma

Lo scopo di Uomini e Donne è quello di uscire dalla trasmissione insieme alla persona giusta. Qualcosa che, purtroppo, non tutti i protagonisti riescono a realizzare: c’è chi frequenta diverse persone prima di trovare il vero amore. Ed è proprio quello che è successo ad uno dei cavalieri più chiacchierati di questa edizione.

Dopo la turbolenta rottura con Ida Platano e diverse frequentazioni finite male, ecco che è arrivato il lieto fine per Diego Tavani! Si, perché le anticipazioni dell’ultima registrazione raccontano che il cavaliere romano ha deciso di lasciare il programma con la bellissima Aneta Butchova, una delle nuove dame del parterre femminile. I due stavano uscendo da diverse settimane e non hanno mai nascosto di essere presi e coinvolti dalla frequentazione. Che a questo punto continuerà a telecamere spente, come una coppia a tutti gli effetti!

Per conoscere i dettagli della loro uscita di scena dobbiamo attendere la messa in onda della puntata registrata nelle scorse ore, che con ogni probabilità vedremo in tv nel corso di questa settimana.

In attesa della puntata non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di felicità alla neo coppia nata a Uomini e Donne. Vi piacciono Diego ed Aneta insieme?