La puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 25 Aprile ci sarà? In tanti sono curiosi di saperlo

La puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 25 Aprile ci sarà regolarmente? In tanti sono curiosi di saperlo: cosa sappiamo.

È iniziata una nuova settimana e questo, si sa, vuol dire una sola cosa: una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Sarà davvero così? Così come esattamente sette giorni, anche questo appena spuntato è un giorno di festa, cosa accadrà all’adventure reality di Canale 5?

Sono trascorsi pochissimi giorni dall’ultima diretta de L’Isola dei famosi – andata in onda per la prima volta in assoluto Venerdì sera – eppure i suoi telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà stasera: come ogni Lunedì che si rispetti, quindi, Ilary Blasi sarà al timone dell’adventure reality? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere in merito.

Isola dei famosi del 25 Aprile, la puntata ci sarà regolarmente?

Siamo certi che in tantissimi vogliono saperlo ed anche voi ve lo siete chiesto: la puntata di stasera 25 Aprile de L’isola dei famosi ci sarà regolarmente? Sappiamo benissimo che Lunedì scorso, nel giorno della Pasquetta, Ilary Blasi e la squadra dell’adventure reality sono andata regolarmente in onda, regalando una puntata formidabile al suo pubblico, ma cosa accadrà stasera? Se anche voi siete curiosi di saperlo, siete proprio nel posto giusto!

Dopo la notizia del prolungamento per un bel po’ di settimane, il pubblico dell’adventure reality di Canale 5 riceve un’altra incredibile notizia: la puntata de L’Isola dei famosi del 25 Aprile ci sarà ed andrà in onda regolarmente a partire dalle ore 21:45 circa. Nessuno stop, quindi, per la padrona di casa, che ancora una volta entrerà nelle case di tutti gli italiani con uno spettacolo memorabile. Noi non vediamo l’ora, voi?

Cosa è successo Venerdì scorso?

Si può dire che nella puntata di Venerdì scorso de L’Isola dei famosi è accaduto davvero di tutto, vero? Oltre alla dolorosissima confessione di Ilona Staller su un tragico momento del suo passato, Ilary Blasi ha fatto una proposta choc in diretta televisiva. Non sappiamo quando verrà messa in pratica, ma sicuramente ne vedremo delle belle.

Noi stasera non ce la perderemo, voi?