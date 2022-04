La mamma di Vladimir Luxuria da ragazza: “Le somiglio?” | Foto

Vladimir Luxuria mostra lo scatto della sua mamma da giovanissima, impossibile non notare l’incredibile somiglianza; voi che dite?

Vladimir Luxuria è un personaggio amatissimo e seguitissimo sul piccolo schermo e sui social. L’opinionista de L’Isola dei Famosi ha sempre dimostrato di mettersi in gioco in qualunque situazione. E’ sempre stata pronta a dire la sua. Sarà proprio per questo che nei panni di opinionista Vladimir ci piace proprio tanto!

Attivissima anche sui social, non perde occasione per condividere un po’ della propria quotidianità con la sua schiera di followers che non perdono occasione per interagire con lei. Di recente, abbiamo visto uno scatto in cui Vladimir aveva solamente vent’anni. Ed è proprio sul suo profilo Instagram che l’attivista Vladimir Luxuria ha mostrato di recente uno scatto inedito che ritrae la sua mamma da giovanissima. Il dettaglio che è subito balzato all’occhio dei più curiosi è stata l’incredibile somiglianza tra le due, sono due vere gocce d’acqua. Vediamo subito lo scatto imperdibile!

Vladimir Luxuria mostra la mamma da giovane: la somiglianza è incredibile, ecco la foto

Alla madre Maria Michela, Vladimir Luxuria è molto legata. Sebbene i genitori dell’opinionista non abbiano immediatamente accolto con favore il suo coming out, si può dire che le cose siano poi migliorate con il tempo. Ad oggi Vladimir Luxuria ha uno splendido rapporto con la sua famiglia.

Ed a proposito di famiglia, dal suo profilo social non abbiamo potuto fare a meno di notare uno scatto in cui Vladimir Luxuria ha mostrato la sua mamma da giovane. Immediatamente è possibile notare l’incredibile somiglianza fra le due. Si può dire che siano due vere gocce d’acqua.

Sono diversi infatti i commenti pervenuti sotto il post condiviso sul suo profilo Instagram. Commenti in risposta ad una domanda ben precisa che l’attivista ha per l’appunto posto ai suoi follower: “Questa è mia mamma da ragazza secondo voi le somiglio?”. Noi diciamo proprio di sì, voi che dite?