Lda, l’annuncio che tutti attendevano dopo Amici: è accaduto in questo ore

Lda dopo Amici, è arrivato l’annunci che tutti attendevano con ansia: è accaduto proprio in queste ultime ore, da non credere.

È proprio Lda l’eliminato della sesta puntata di Amici! Finito al ballottaggio con Nunzio e Dario, il giovanissimo e talentuoso cantante napoletano ha dovuto abbandonare la scuola.

Così come quello degli altri suoi compagni, anche il percorso di Lda è stato fenomenale. Interessato a dimostrare il suo talento, ma soprattutto di non essere soltanto “il figlio di..”, Luca si è facilmente contraddistinto da tutti gli altri suoi compagni. È stato uno dei primi, infatti, ad ottenere il disco d’oro ed è stato tra coloro che più si è messo in gioco. L’uscita da Amici, quindi, non rappresenta affatto un punto di arrivo per lui, bensì un punto di partenza. Ce lo dimostra l’annuncio che, nelle scorse ore, il giovane Luca ha condiviso coi suoi sostenitori sul suo canale social ufficiale. Ritornato ad essere attivo dopo Amici, Lda non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di qualcosa di sensazionale e che tutti, senza alcun dubbio, attendevano da tempo.

Lda dopo Amici, l’annuncio che tutti aspettavano: finalmente!

A distanza di qualche ora dal suo ritorno a casa dopo Amici, anche Lda – proprio come aveva fatto Carola – è ritornato sui social. Il giovane cantante, ovviamente, non ha perso occasione di poter ringraziare tutti i suoi sostenitori per l’affetto ricevuto in questi lunghi setti mesi, ma non ha potuto affatto fare a meno di annunciare una novità clamorosa in arrivo.

È uscito da pochissime ore dalla casetta di Amici, eppure Lda ha già una sorpresa per il suo pubblico. L’annuncio, infatti, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. E, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Sapete di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: a partire da queste ore, è possibile scaricare il nuovo singolo di Luca “Bandana”. Dopo “Quello che fa male”, “Scusa” e “Io volevo solo te”, Lda è pronto a conquistare i suoi ammiratori con questa nuova canzone.

Cosa aspettate? Correte a scaricarla, “Bandana” sarà il tormentone di quest’estate!