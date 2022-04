Vi siete mai chiesti quale sia il titolo di studio di Lino Guanciale? In cosa ha conseguito il diploma e non solo: l’avreste mai detto?

Dopo averlo visto nei panni del commissario Ricciardi nell’omonima serie televisiva di Rai Uno, Lino Guanciale ha messo tutti d’accordo – come sempre d’altronde – nel ruolo di Pietro in ‘Noi’.

Chi ha amato ‘This is us’ , non può non aver adorato ‘Noi’. In onda su Rai Uno da Domenica 6 Marzo, la miniserie televisiva si è dimostrata un vero e proprio successo. Merito, senza alcun dubbio, della storia raccontata – completamente diversa da quelle che ci sono state mostrate in queste settimane – ma anche del cast scelto. Oltre ad una giovanissima Aurora Ruffino, tra i protagonisti indiscussi vi è stato anche lui: Lino Guanciale! Attore amatissimo, è stato la colonna portante di tantissime serie televisive di successo, ma sapete – ad esempio – quale sia il suo titolo di studio? Siamo certi che, seppure sia affermatissimo, non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sul suo conto. Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Qual è il titolo di studio di Lino Guanciale?

‘Nato’ inizialmente come attore teatrale, Lino Guanciale compie il suo esordio sul grande schermo nel 2009. Protagonista del film ‘Io, Don Giovanni’, il simpaticissimo abruzzese si fa ampiamente apprezzare. E, da quel momento, ha cominciato a cavalcare l’onda del successo. Numerosi, infatti, sono i ruoli che ha interpretato ed altrettanto diversi sono i panni che ha vestito. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio?

Apprezzare un personaggio pubblico non significa affatto conoscerlo a fondo. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua splendida moglie Antonella, ma cosa sappiamo sul suo percorso di studi? Forse non tutti lo sanno, ma Lino Guanciale dopo aver conseguito il diploma, ha tentato di proseguire i suoi studi universitari senza, però, portarli al termine. Ultimato il liceo scientifico, l’attore abruzzese si è iscritto alla facoltà di lettere e filosofia a Roma, ma non ha mai conseguito il titolo finale.

Un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. Voi, però, ne eravate a conoscenza?