Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, è finita tra i due: “Da oggi ognuno va per la sua strada”

E’ finita la storia d’amore che vedeva protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: “Da oggi ognuno va per la sua strada”, cosa è successo

Una notizia che sembrerebbe mettere la parola fine alla storia d’amore nata sotto le luci dei riflettori del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e fra alti e bassi si può dire fosse nata una certa sintonia che li ha portati a legarsi sempre di più. Ad oggi però, da quanto apprendiamo, le cose sono cambiate.

Amore giunto al capolinea, quello che vedeva protagonisti della love story Manuel Bortuzzo e la Principessa etiope. Sebbene i due sembrassero molto affiatati ed innamorati, tanto da aver dichiarato appena fuori dalla casa del GF VIP di non vedere l’ora di avere una vita tutta loro. Nelle ultime settimane secondo i fan della coppia, sembrava essere sorta un po’ di maretta.

Oggi, a mettere la parola fine alla storia tra i due è il nuotatore che con una storia Instagram fa sapere quanto accaduto dando le sue motivazioni. “Da oggi ognuno va per la sua strada“, scrive Manuel in un lungo commento lasciato nelle sue IG stories in cui commenta e motiva la situazione.

“In questo mese dal termine del GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancore“. ha scritto Bortuzzo dal suo profilo social.

Una decisione che, stando alle parole di Manuel Bortuzzo, sembrerebbe essere definitiva. Il giovane dopo aver ringraziato tutti per l’appoggio ricevuto e per il sostegno dato alla coppia in questi mesi, non rinnega quanto c’è stato all’interno della casa del GF VIP. E ricorda così tutti i bei momenti trascorsi come una “parentesi bellissima” che purtroppo però, da quanto fa sapere, non ha trovato i giusti presupposti nella vita reale per diventare qualcosa di più concreto.