Mauro è il barman di ‘Primo Appuntamento’: avete visto il suo profilo instagram?

Primo Appuntamento, Mauro Cipollone è il barman del seguitissimo programma: avete mai visto il suo profilo instagram?

Primo appuntamento è tra i programmi più seguiti in onda su Real Time. Dal 2019 Flavio Montrucchio ha preso il timone del format. In ogni puntata due persone che non si conoscono e che non si sono mai viste prima si incontrano in un ristorante.

Vengono accompagnati dal maitre al tavolo. Cenano insieme mentre chiacchierano e raccontano qualcosa l’uno dell’altro. Al termine della cena i due protagonisti entrano nel confessionale ‘singolo’, nel quale ognuno dice quello che pensa dell’altra persona. Poco dopo entrano nel confessionale di ‘coppia’ dove esprimono il loro volere, ovvero continuare la conoscenza fuori e quindi sentirsi e vedersi, oppure chiuderla. Prima ancora che la cena cominci, chi arriva per prima, si siede al bar, in attesa che arrivi l’altro protagonista. Il barman per rompere l’attesa gli offre qualcosa da bere. A catturare l’attenzione è proprio il barman e molti chiedono di lui: il suo nome è Mauro Cipollone. Come quasi tutti anche lui ha un profilo social, avete visto il suo canale instagram?

Flavio Montrucchio è alla conduzione del love show Primo appuntamento dal 2017. Il conduttore è affiancato nel format dai camerieri che lavorano nel ristorante, dal maitre che accoglie gli ospiti e dal barman.

Ed è proprio di quest’ultimo citato che vogliamo parlarvi. E’ un giovane affascinante e appare al primo sguardo una persona molto semplice. Il suo nome è Mauro Cipollone. Quando arriva uno dei protagonisti della cena e attende l’altra persona, offre qualcosa da bere all’ospite mentre aspetta e fa anche qualche domanda. Dobbiamo dire che anche lui cattura l’attenzione. Mauro ha un profilo instagram molto seguito. Sono oltre 21 mila i follower: voi avete visto alcuni scatti social?

Sembrerebbe che il barman pubblichi molte foto che riguardano il suo lavoro. Non sappiamo se anche fuori da Primo appuntamento svolga lo stesso mestiere, ma sembrerebbe proprio di sì.

Sono molti gli scatti al riguardo. Prepara drink e cocktail molto particolari e gustosi.

Ci sono anche immagini personali, mentre si trova al mare o in posti meravigliosi, in compagnia di amici o da solo. E voi, cosa ne pensate del barman di Primo appuntamento?