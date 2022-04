È morto Marco Occhetti: addio al famoso Kim de I cugini di campagna

Addio a Marco Occhetti, è stata la famosa e storica voce de I Cugini di campagna: tragico lutto nel mondo della musica, cos’è successo.

Una notizia davvero dolorosissima, quella che stiamo per darvi. E che, senza alcun dubbio, lascerà senza parole non pochi di voi. L’ex ed amata voce dei Cugini di campagna è morto! Stiamo parlando di Marco Occhetti, in arte Kim.

Se la famosa band Cugini di campagna è amata da tutti, altrettanto lo sono tutti i suoi componenti. Attualmente composta da Nick Luciani, concorrente de L’Isola dei famosi, Silvano Michetti, squalificato dall’adventure reality di Canale 5 per bestemmia, Ivano Michetti e Tiziano Leonardi, il gruppo musicale ha avuto diversi frontman. Dal 1970, anno della sua formazione, fino al 1977, alla voce e alla chitarra c’è stato Flavio Pulin, sostituito dal 1978 al 1985 da Paul Gordon Manners. Terminata l’esperienza di quest’ultimo, a prendere il suo posto è stato Marco Occhetti, conosciuto col nome d’arte ‘Kim’, che vi è rimasto fino al 1993. Il giovane Marco, ai tempi de I cugini di campagna, conquistò tutti. È proprio per questo motivo che la notizia della sua morte rattrista e non poco.

Morto Marco Occhetti de I cugini di campagna: cos’è successo

Seppure l’esperienza con I cugini di campagna sia ultimata nel 1993, Marco Occhetti ha continuato a mantenere un posto nel cuore di tutti i suoi ammiratori. Ed ancora oggi, continua ad essere amatissimo e ricordato da tutti. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, il famoso Kim della band musicale è morto Venerdì scorso in seguito ad un arresto cardiaco.

La notizia della morte di Marco Occhetti ha sconvolto tutti. Sulla pagina ufficiale del famoso cantante, infatti, sua figlia Giulia ha scritto un lungo messaggio, dove non solo ha ringraziato tutti per l’affetto dimostrato in seguito alla notizia, ma ha anche informato dove si terranno i funerali. “Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo”, ha scritto la giovane qualche ora fa.

Inutile raccontarvi la reazione dei suoi ammiratori! Appena appresa la tragica notizia, tutti si sono riversati sui social per riservargli un ultimo saluto.