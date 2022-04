Perchè Carlo Conti è sempre così abbronzato? E’ lui stesso a svelare il ‘segreto’

In molti si chiedono come mai Carlo Conti sia sempre così ‘abbronzato’: è proprio il conduttore a svelare il ‘segreto’.

Carlo Conti è tornato in televisione alla conduzione di un nuovo programma, The Band. Reduce dal successo di Tali e quali, trasmessa a febbraio e che ha visto vincitore Daniele Quartapelle alias Renato Zero, è subito tornato al suo posto.

Il nuovo format è partito il 22 aprile. Si tratta di uno show musicale in cui i protagonisti non sono i personaggi del mondo dello spettacolo ma persone comuni, specificamente le band. In ogni puntata i tre giurati scelti, Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini, dopo l’esibizione danno un giudizio. E sempre in ogni puntata, in base alla classifica stilata viene decretata una band vincitrice, per poi arrivare all’ultima. Questo è il nuovo format condotto da Conti ma in questi anni l’abbiamo visto alla conduzione di tante trasmissioni e nelle prossime stagioni avremo modo di seguirlo ancora.

In molti guardando il conduttore avranno sicuramente notato quel ‘dettaglio’ che proprio non può passare inosservato, parliamo della sua pelle così abbronzata. E in molti di conseguenza si chiedono se sia così per natura o ricorra a qualche ‘metodo’. Ebbene, è lui stesso a svelare la ‘verità’.

Carlo Conti, perchè è sempre così abbronzato? Il conduttore svela il ‘segreto’

E’ tra i conduttori più amati della televisione italiana, Carlo Conti ogni volta che prende il timone di un programma lo porta al successo. Vanta una ricca carriera, da anni lavora nel mondo dello spettacolo e da anni è alla conduzione di trasmissioni televisive.

E per questo, conoscendolo da tanto tempo, tutti hanno notato che il conduttore sfoggia sempre un colorito molto scuro. E a tal proposito molti si chiedono se sia di natura così ‘abbronzato’ o ricorra a qualche metodo. Conti l’ha svelato in una intervista rilasciata a Ok-Salute.

Come da lui spiegato, sembrerebbe che oltre a godere di un colorito già abbastanza scuro, sia solito anche fare qualche lampada facciale: “Madre natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano, non conosco la fase rosso aragosta tipica di chi si espone al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero”, ha raccontato. E ha poi aggiunto, svelando: “Per regalarmi qualche tonalità di colore in più, in inverno, mi concedo una lampada, o anche per preparami a qualche viaggio esotico. Però solo al viso”. Ebbene, è questo il ‘segreto’ della pelle scura di Carlo Conti, lo immaginavate?