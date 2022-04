Si ribella alle ‘regole’ delle suore e prende una decisione inaspettata: abbandona Ti spedisco in convento

A Ti spedisco in convento i colpi di scena sono dietro l’angolo e la giovane prende una improvvisa decisione, abbandona il docu-reality.

La nuova edizione di Ti spedisco in convento è iniziata il 17 aprile su Real Time anche se su Discovery+ è iniziata con qualche giorno di anticipo. Abbiamo conosciuto le suore e le ragazze. Il docu-reality è ambientato nel Convento delle figlie del Divino Zelo a Trani.

Il gruppo di giovani è arrivato inconsapevole del fatto di dover vivere un’avventura non consona al loro stile di vita fatto di eccessi, zero prospettive per il futuro, alcool e tanto divertimento. Nei primi giorni non tutte sono riuscite a rispettare le regole dell’ambiente religioso, come per esempio svegliarsi presto la mattina e la più restìa è apparsa Nanda. Le ragazze non sono mai andate con le suore la mattina a pregare e al momento non sembra vogliano, tanto che le religiose hanno deciso che dovranno preparare la colazione. L’ultimo episodio andato in onda è stato ricco di colpi di scena e il primo c’è stato proprio ad inizio puntata. Purtroppo la giovane ha deciso di lasciare.

Ti spedisco in convento, la giovane abbandona il docu-reality prima del previsto

Nel Convento delle Figlie del Divino Zelo c’è stato il primo colpo di scena. Nanda ha deciso di abbandonare l’ambiente religioso e di tornare a casa. Abbiamo visto che suor Carolina ha invitato le giovani a cambiarsi, a vestire in modo semplice, per riuscire a riscoprirsi dentro.

Tutte hanno accettato non proprio con facilità ma quando è arrivato il turno di Nanda è successo l’impensabile. Lei si è svestita, ha tolto gli abiti dicendo che la semplicità è allora stare senza vestiti, per far capire che questi sono solo accessori in più e non fanno parte dell’anima di una persona: “Io mi trovo bene con me stessa nuda”. Mentre Suor Carolina cercava di farla ragionare lei poi è andata giù per mangiare, nonostante le suore le abbiano detto di non scendere senza abiti. Questo comportamento ha spinto le religiose a non andare a mangiare.

Suor Carolina ha cercato di spiegare che poteva anche dirle all’inizio di non volersi cambiare, perchè lei non l’ha ascoltata. Non c’è stato nulla da fare, Nanda in preda ad una crisi ha poi preso una importante decisione, quella di lasciare il convento, per poter risolvere anche alcune questioni con la sua famiglia. Mentre usciva non ha voluto salutare Suor Carolina che è apparsa molto dispiaciuta.