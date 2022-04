Ricordate Lorella Boccia ai tempi di Amici? Aveva appena 20 anni

Lorella Boccia è stata un’allieva di Amici: quando è entrata nel talent era giovanissima, aveva appena 20 anni, ricordate com’era?

Lorella Boccia insieme a Clementino è alla conduzione della nuova edizione di Made In sud. E’ stata una piacevole sorpresa scoprirlo. Insieme sono dei bravissimi conduttori e ci fanno molto ridere, sono spontanei e semplici.

In questi anni Lorella si è data molto da fare. E’ una ballerina ma parallelamente ha anche condotto diversi programmi televisivi, come Rivelo, Venus Club. L’abbiamo conosciuta molti anni fa, quando ha partecipato alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. E’ entrata come ballerina dimostrando di avere grande talento. Non vinse quell’edizione ma arrivata al Serale si classificò al settimo posto. Ma com’era allora la conduttrice? Nel talent aveva appena 20 anni: vediamo quanto è cambiata in questi anni.

Com’era Lorella Boccia ai tempi di Amici: allora era giovanissima

Abbiamo conosciuto Lorella Boccia la prima volta ad Amici di Maria De Filippi. Partecipò alla dodicesima edizione del talent show e si classificò settima nella fase Serale. Fin dall’infanzia ha frequentato scuole di danza classica e moderna, conseguendone poi il diploma.

Successivamente ha intrapreso la carriera di ballerina al Teatro di San Carlo di Napoli in diversi spettacoli. Intraprende nuove esperienze nel corso degli anni. Lorella infatti entra a far parte del cast di ballerini del tour teatrale di Biagio Izzo. La svolta però arriva nel 2012 quando partecipa ai casting per la dodicesima edizione di Amici e viene scelta. Il suo è stato un percorso lungo e intenso. Si classificò al settimo posto. Dopo la conclusione di quell’edizione e dopo altre esperienze in giro per il mondo, la ballerina è tornata nelle vesti di professionista nella stessa scuola. Ma ricordate com’era a quei tempi?

Questa è una foto di Lorella Boccia quando era un’allieva del talent show. Era giovanissima dato che oggi ha circa 30 anni, allora ne aveva appena 20. Non sembrerebbe però che sia cambiata, appare diversa per alcuni tratti, ma non cambiata. Era bellissima ed oggi splende ancora più. Lorella Boccia nei mesi scorsi è diventata anche madre. Lei e suo marito Niccolò Presta sono diventati genitori il 20 ottobre 2021 di Luce Althea.