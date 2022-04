Ricordate Ludovica Bizzaglia nella soap opera Un posto al sole?

Ludovica Bizzaglia è un’attrice molto amata, la ricordate quando ha recitato nella soap opera Un posto al sole?

Ludovica Bizzaglia è un’attrice bravissima e nonostante la giovane età ha già avuto modo di farsi conoscere in film e serie tv. La passione per la recitazione l’accompagna fin da quando era solo una bambina. Passione che negli anni si è trasformata in un lavoro.

Ha ottenuto il primo ruolo quando aveva solo 12 anni, interpretando Giulietta nella sit-com Appuntamento al tubo. Nel 2009 è arrivato il debutto sul grande schermo in Amore 14, film di Federico Moccia. La recitazione fa parte della sua vita ma sembrerebbe che anche i social siano per lei una fonte di lavoro, essendo una seguitissima influencer. Infatti il suo canale instagram è seguito da oltre 800 mila follower. I fan sono sempre attenti a quello che pubblica ma spesso ha affrontato anche tematiche importanti.

Ludovica abbiamo detto ha recitato in diversi film e serie tv: la ricordate nella soap opera amatissima Un posto al sole?

Ludovica Bizzaglia, attrice amatissima: ricordate il suo personaggio in Un posto al sole?

Sui social è molto attiva e qui è seguita da oltre 800 mila follower. Nelle scorse settimane Ludovica si è concessa una vacanza alle Maldive insieme al suo fidanzato. Sul suo canale ha mostrato la struttura in cui ha alloggiato, con tutti i confort possibili e un panorama da lasciare senza parole.

E’ una talentuosa attrice, è riuscita a fare della sua passione un lavoro. Aveva solo 12 anni quando ha ottenuto il primo ruolo nella sit-com Appuntamento al tubo, interpretando Giulietta. Ha debuttato al cinema nel film di Federico Moccia Amore 14 ma ha anche recitato in Sharm e Sheikh-Un’estate indimenticabile, nella fiction Un’altra vita, nella webserie di Giulia De Lellis Una vita in bianco. La Bizzaglia ha anche recitato in Un posto al sole: la ricordate nella soap opera?

Questo è uno scatto ripreso da una scena della soap del 2018. L’attrice ha interpretato Anita. Questo personaggio ha lavorato al Caffè Vulcano e ricorderemo, ha fatto perdere la testa a Vittorio, il figlio di Guido. In Un posto al sole Ludovica aveva qualche anno in meno ma non sembra sia cambiata in questi anni, non trovate?