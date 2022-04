Uomini e Donne, Andrea corteggia Veronica: ecco il suo profilo Instagram; tutte le curiosità sul protagonista del trono classico.

Continuano le avventure del trono classico di Uomini e Donne. E, da poco, è iniziato il percorso dell’ultima arrivata, la tronista Veronica. La 26 enne ha subito dimostrato di avere un gran bel carattere: riuscirà a trovare un uomo in grado di tenerle testa e farla innamorare? Staremo a vedere! Tra i corteggiatori che l’hanno colpita, nel frattempo, c’è anche lui, Andrea.

Il ragazzo si è fatto notare in modo insolito: Andrea ha preso parola per commentare alcune vicende del trono Over, scatenando anche l’ira di Tina Cipollari, che non era d’accordo con la sua opinione. Quel che è certo è che grazie alla sua intraprendenza, Andrea ha colpito Veronica, che ha scelto di portarlo in esterna. Nascerà qualcosa tra di loro? È presto per dirlo, nel frattempo scopriamo come trovare il nuovo corteggiatore su Instagram.

Uomini e Donne, chi è Andrea: come trovare su Instagram il corteggiatore di Veronica

Come sempre accade con i nuovi protagonisti di Uomini e Donne, i telespettatori si saranno chiesti come trovare sui social Andrea, uno dei corteggiatori della tronista Veronica. Ebbene, il suo cognome è Della Cioppa e il suo nick name è “andreadella.c”. Come si legge nella bio del profilo, Andrea è laureato in scienze motorie e dello sport, è chinesiologo e personal trainer. Oltre al suo profilo personale, infatti, il corteggiatore possiede anche un profilo dedicato alla sua professione, che potrete trovare digitando “adcsalutesport92”.

Sul profilo personale di Andrea, seguito già da 11,3 mila followers, potrete trovare tantissimi scatti del corteggiatore, come questo:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire qualcosa in più su di lui e, soprattutto, sul proseguimento della conoscenza con Veronica. Dalle anticipazioni dell’ultma registrazione abbiamo saputo che i due hanno fatto un’esterna, che ha fatto rimanere piuttosto male un altro corteggiatore, il veneziano Matteo. Chi riuscirà a rubare il cuore a Veronica e a iniziare una storia fuori dal programma con lei?