Conoscete la vita privata di Rudy Zerbi? Chi sono le sue ex compagne e quanti figli ha

Rudy Zerbi è amatissimo, ma conoscete proprio tutto sulla sua vita privata? Chi sono le sue ex compagne e quanti figli ha.

La sua simpatia conquista tutti! Stiamo parlando proprio di lui: Rudy Zerbi! Professore di canto nella scuola di Amici, ma anche temutissimo giudice di Tu si qua vales, il simpaticissimo Rodolfo è tra i volti più apprezzati della televisione.

La carriera di Rudy Zerbi è iniziata molto presto. Terminato il suo percorso di studi, sia quello liceale che universitario, prende parte al mondo delle radio e, subito dopo, inizia l’attività di talent scout e di produttore musicale. Contemporaneamente a questa carriera, il buon Zerbi inizia anche quella televisiva. Fattosi conoscere dal pubblico italiano per le sue ironiche interviste e collaborazione con la Giallapa’s Band, Rudy cavalca l’onda del successo. Ad oggi, sembrerebbe che abbia abbandonato la carriera di produttore e che si stia dedicando piuttosto alle radio e al piccolo schermo. Detto questo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Scopriamo insieme chi sono le sue ex compagne e quanti figli ha.

La vita privata di Rudy Zerbi: chi sono le ex compagne

Così come la sua carriera televisiva e non, anche la vita privata di Rudy Zerbi è piuttosto intensa. Ad oggi, sembrerebbe che sia single, ma nel suo passato l’amatissimo professore di Amici ha avuto diverse relazioni piuttosto importanti. Pronti a scoprirle nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Rudy Zerbi sia stato sposato per diverso tempo con Simona. Non abbiamo tantissime informazioni sul matrimonio e né tantomeno cosa abbia scatenato la rottura, ma quello che possiamo dirvi è che da queste nozze il buon Zerbi è diventato padre di due figli: Luca e Tommaso. Dopo la fine di questa storia d’amore, Rudy è stato legato a Carlotta Miti – nipote di Gianni Morandi – ed anche da questa relazione è diventato padre di Edoardo. Infine, fino al 2021 ha avuto una compagna al suo fianco. Lei si chiama Maria Soledad Temporini. Nel 2015, è nato il loro unico figlio di nome Leo.

Lo sapevate?