Abbiamo amato Sandra Oh in Grey’s Anatomy: dove abbiamo visto l’attrice

Abbiamo amato Sandra Oh in Grey’s Anatomy, ma dove abbiamo visto l’attrice in questi anni?

Sandra Oh è un’attrice e una doppiatrice che abbiamo avuto modo di conoscere e soprattutto apprezzare grazie ai ruoli che ha interpretato. E’ particolarmente nota per aver vestito i panni di Cristina Yang nella serie televisiva Grey’s Anatomy.

Per anni ha vestito i panni del medico nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. la sua uscita di scena ha poi spiazzato i telespettatori, avvenuta nella decima stagione. Sembrerebbe che sia stata proprio l’attrice a prendere questa decisione per chiudere un ciclo della propria carriera e dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. Quello di Cristina Yang è stato il ruolo che ha portato all’attrice fama e popolarità in tutto il mondo, ma Sandra vanta una carriera immensa: ricordate tutti i film dove è apparsa?

Sandra Oh ha lasciato Grey’s Anatomy nella decima stagione: dove abbiamo visto l’attrice

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense che ha esordito in televisione nel 2005. La protagonista è Meredith Grey interpretata dall’attrice Ellen Pompeo. Ma grazie alla serie abbiamo avuto il piacere di conoscere tanti attori e attrici di grande talento. Sicuramente tra i vari addii che hanno spiazzato i telespettatori c’è da citare quello di Sandra Oh, interprete fi Cristina Yang.

Era la migliore amica di Meredith e la sua storia si è intrecciata con la trama. L’attrice decise di lasciare Grey’s Anatomy dopo la decima stagione. Il motivo che ha raccontato è quello di poter chiudere un ciclo e dedicarsi a nuovi progetti lavorativi. La Oh vanta una carriera immensa, grazie al personaggio di Cristina è diventata celebre in tutto il mondo, ma ricordate tutti i film in cui l’abbiamo vista?

Noi abbiamo visto l’attrice in Sorry, Haters, Hard Candy, Rabbit Hole, Ramona e Beezus, Blindness-Cecità, Tammy, American Crime, Catfight-Botte da amiche, Killing Eve, La direttrice, Sideways-In viaggio con Jack, Una voce nella notte, Cake-Ti amo, ti mollo… ti sposo, e ancora, Sotto il sole della Toscana, Mr. Bean-L’ultima catastrofe, Last Night, Sex Feet Under, e ovviamente in Grey’s Anatomy. Voi ricordate tutti i suoi personaggi?