Ambra Angiolini, l’annuncio che rende tutti felici: adesso si può festeggiare

Intervistata da Super Guida Tv, Ambra Angiolini fa esplodere di gioia i fan dando un annuncio davvero clamoroso, anzi due!

Sembrano lontani i tempi i cui Ambra Angiolini, appena sedicenne, conquistava i cuori di tutti gli adolescenti d’Italia dal palco di Non è la Rai. Quella ragazzina, diventata un’icona per i teenager degli anni Novanta e spesso per questo vittima di critiche, ha superato di gran lunga le aspettative affermandosi in questi ultimi vent’anni come una delle attrici italiane più talentuose che possa vantare il nostro panorama artistico.

Tanti i film di successo che hanno costellato la sua carriera finora e tutto lascia presupporre che il futuro professionale della bella romana sia più che roseo. Prova ne è, un’ulteriore conferma della sua ottima reputazione come attrice: l’ex conduttrice di Non è la Rai è stata scelta per interpretare un ruolo nella nuova serie Disney Plus, Le Fate Ignoranti, tratta dal film di Ferzan Ozpetek che tutti conosciamo.

Qui interpreta Annamaria, una donna omosessuale in coppia con Roberta, a sua volta interpretata dalla collega Anna Ferzetti: “Siamo molto distanti. L’aspetto meraviglioso è che Annamaria ha una leggerezza che le invidio. Riesce a fermare la ruota e far scendere il criceto. Io ancora non ci sono riuscita. Anche io vorrei essere come lei ogni tanto”, ha rivelato circa il suo personaggio nell’intervista rilasciata a Super Guida Tv.

Al portale ha poi dato un clamoroso annuncio che farà saltare di gioia i fan.

Ambra Angiolini, l’annuncio che tutti attendevano: dove la vedremo presto

Come molti sapranno, non è la prima volta che la Angiolini lavora col famoso regista turco: “Con Ferzan l’emozione è alla base della firma. Lavorare con lui ti fa sentire sballottata nel mare forza nove di sentimenti e bellezza. E’ una garanzia in questo”, dice nell’intervista.

Ovviamente col tempo, entrambi sono cambiati e sembrerebbe in meglio: “Ferzan arriva sempre prima ad una serie di cose e questo riguarda anche i temi che tratta. Lui non invecchia mai. Anche se poi fosse un mortale come tutti non si vedrebbe”.

Ambra ha poi comunicato in anteprima a Super Guida Tv una notizia che fa ben sperare i suoi affezionatissimi fan. “Probabilmente mi rivedrete sul palco del Concertone del Primo Maggio”. Ma non è finita qui: “Poi ci sarà un’altra sorpresa che non posso svelare. Sto girando anche una serie molto bella per Raiuno. Le riprese finiranno a settembre”.

Diremmo proprio che la nostra Ambra è piena di sorprese, stay tuned!