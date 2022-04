Le anticipazioni della puntata di Nero a metà di Lunedì 2 Maggio ci dicono che sarà una puntata da cardiopalma: colpi di scena a non finire.

Avete seguito la quarta puntata di Nero a metà, in onda Lunedì 25 Aprile? Ebbene. Reggetevi forte: ne è in arrivo un’altra da cardiopalma! La terza stagione della famosa fiction con Claudio Amendola sta per giungere alle battute d’arresto – Lunedì 9 Maggio, infatti, andrà in onda la sesta ed ultima puntata. Prima di farlo, però, ha scelto di sorprendere di gran lunga i suoi telespettatori.

Come dicevamo, quindi, Lunedì 9 Maggio andrà in onda l’ultima puntata di Nero a metà. Prima di gustarci l’attesissimo finale di stagione, però, sappiate che la quinta puntata del 2 Maggio sarà ricca di colpi di scena. Non soltanto, stando a quanto si apprende a diverse anticipazioni trapelate sul web, sembrerebbe che si arriverà ad un punto di svolta sulla sparizione “misteriosa” di Clara, ex moglie di Carlo Guerrieri, ma anche Spartaco ed Ottavia faranno una scoperta choc su Pugliani. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle!

Nero a metà del 2 Maggio, le anticipazioni della quinta puntata: da non perdere!

A rendere imperdibile questa quinta puntata di Nero a metà del 2 Maggio, non saranno i solo i casi con cui Carlo Guerrieri dovrà avere a che fare, ma anche tutte le scoperte choc che lui e la sua squadra faranno in merito alla sparizione di Clara. Siete curiosi di sapere quali sono le sue anticipazioni? Procediamo con ordine!

Clara verrà ritrovato morta! Avete letto proprio bene, si! A distanza di diverse settimane dalla sua scomparsa dal carcere e diverse piste che facevano intendere che fosse viva, l’ex moglie di Carlo Guerrieri è stata ritrovata senza vita. Una scoperta choc e che farà scattare a Malik un campanello d’allarme: bisogna indagare su Federico? Sarà proprio quest’ultimo ad essere implicato nella morte della donna? Chi lo sa! Tuttavia, i colpi di scena non sono affatto finiti qui. Anche Spartaco ed Ottavia, come dicevamo, faranno una scoperta choc: Pugliani sarà il protagonista di un giro di bambini. Sono proprio loro, infatti, a trasportare la droga senza essere sospettati.

Cosa ne pensate? Per noi è totalmente imperdibile!