Stenterete a riconoscerla dopo Vite al Limite: oggi Ashley Dunn è irriconoscibile, guardate qui

Dopo Vite al Limite Ashley Dunn è davvero irriconoscibile: stenterete a credere che sia lei, guardate un po’ qui, resterete a bocca aperta!

Tra le pazienti del dottor Nowzaradan più amate, Ashley Dunn è stata tra coloro che hanno dato vita ad una trasformazione davvero clamorosa. Quando ha scelto di partecipare a Vite al Limite, la donna si portava dietro ben 329 kg ed un fardello troppo grande da mandare giù.

Abituata a cercare nel cibo il suo unico conforto, Ashley ha raccontato di avere problemi col peso eccessivo sin da piccola. Non solo, infatti, ha dovuto affrontare l’abbandono di sua madre quando era solo una bambina, ma ha dovuto fare i conti anche con un violenza fisica. Episodi che, diciamoci la verità, segnerebbero chiunque. E che hanno spinto la donna a mangiare sempre di più fino a raggiungere un livello di obesità davvero impressionante. Aveva solo 27 anni quando ha partecipato a Vite al Limite, ma Ashley aveva delle condizioni fisiche per nulla tipiche di una ragazza della sua età. Ed è questo che l’ha spinta a chiedere aiuto.

Com’è oggi Ashley Dunn dopo Vite al Limite? Irriconoscibile: eccola qui

Così come Chay o Amber, anche Ashley Dunn era davvero giovanissima quando ha scelto di chiedere aiuto al dottore Nowzaradan. Aveva poco più di 25 anni al momento della sua partecipazione, era già diventata mamma, ma la sua vita non era assolutamente quella che sognava di vivere. Non solo, infatti, era dipendente da suo figlio, ma il suo peso condizionava fortemente qualsiasi tipo di attività o movimento, tanto da costringerle a non fare nulla.

Anche Ashley, così come tantissimi altri suoi compagni di viaggio, ha regalato al dottor Nowzaradan una grossa soddisfazione. Seppure non siano mancati alti e bassi durante il suo percorso, la Dunn è riuscita a dimagrire più di 100 kg, facendo segnare la bilancia 213 kg. Oggi siete curiosi di sapere com’è diventata? L’abbiamo rintracciata su Facebook ed abbiamo scoperto che è dimagrita ulteriormente.

A quanto pare, sembrerebbe che dopo il suo percorso nella clinica di Houston, Ashley abbia avuto diversi problemi di salute che l’hanno spinta a prendere un po’ di peso. Ad oggi, però, ci sembra davvero perfetta. Siete d’accordo con noi?