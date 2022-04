Beautiful, anticipazioni americane: qualcuno interrompe il matrimonio di Steffy e Finn, incredibile colpo di scena nelle prossime puntate della soap.

Tra le coppie più amate di Beautiful c’è senza dubbio quella formata da Steffy Forrester e il dottor John Finnegan, per tutti semplicemente Finn. La storia tra i due è iniziata da poco, ma i fan sono felicissimi che, dopo il tira e molla infinito con Liam, la Forrester abbia trovato la persona giusta. Persona con cui convolerà presto a nozze!

Proprio così, perché, risolta la questione della paternità del bambino ( che si rivelerà essere di Finn), i due decideranno di sposarsi. E le nozze saranno organizzate con gioia dai futuri sposi, che, però, avranno una brutta sorpresa. La cerimonia, infatti, sarà interrotta, come spesso accade ai matrimoni nella soap. Chi si intrufolerà alle nozze? Vi sveliamo tutto!

Beautiful anticipazioni americane: il matrimonio di Steffy e Finn viene interrotto proprio da lei!

Ebbene sì, i telespettatori italiani incerti sul futuro dei “Sinn” possono gioire: la storia d’amore tra Steffy e Finn proseguirà. A breve, infatti, si scoprirà che il bambino che Steffy porta in grembo è proprio del dottore, poiché il test del DNA è stato manomesso. Una buona notizia, che sarà seguita da un enorme gioia: la coppia si sposerà! Ma attenzione: come sempre, in Beautiful gli imprevisti non mancano mai.

E stavolta l’imprevisto ha un nome e un cognome: Sheila Carter! La storica nemica dei Forrester farà il suo ritorno nella soap proprio nel giorno delle nozze di Steffy e Finn, per un motivo ben preciso. La Carter rivelerà di essere la madre biologica di Finn, gettando tutti nello sconforto. Steffy, in particolare, sarà sconvolta dalla notizia, provando un forte disprezzo per Sheila, dopo tutto il male che ha causato alla sua famiglia… E, purtroppo, questo è solo l’inizio dei problemi per Steffy. Sheila, infatti, non si rivelerà cambiata di una virgola e porterà ancora tantissimo dolore nelle vite dei protagonisti…

Non ci resta che attendere la messa in onda di queste puntate in Italia per scoprire tutti i dettagli delle movimentate nozze di Steffy e Finn. Noi non vediamo l’ora, e voi!