Belen Rodriguez, avete notato quelle due lettere sulla cover del telefono? Cosa sono

Avete fatto tutti caso alle due iniziali presenti sulla cover del telefono di Belen Rodriguez? Ecco svelato il loro significato

La conduttrice de Le Iene sfoggia outfit alla moda pronti ad attirare l’attenzione ma non solo. A seconda delle occasioni Belen Rodriguez sfoggia look adatti a tutte le esigente. Ma dobbiamo dirlo, che si tratti di uno show televisivo o di una passeggiata al mare, Belen è sempre meravigliosa.

Abbiamo visto la showgirl a Le Iene vestire abiti succinti e glamour, impossibile non ricordare il tubino viola indossato nell’ultima puntata. E sul suo profilo Instagram poi la vediamo sfoggiare look davvero incredibili. Non c’è dubbio sul fatto che Belen Rodriguez sia una vera e propria icona di stile. Di recente la showgirl argentina in uno dei suoi ultimi post social ha condiviso uno scatto che la ritrae al mare. Un outfit sicuramente molto diverso da come siamo abituati a vedere Belen Rodriguez sul piccolo schermo. Un look dallo stile un po’ più over ma sicuramente più comodo ed adatto all’occasione. Ciò che ha attirato l’attenzione è stato un accessorio in particolare che Belen aveva con sé; stiamo parlando della cover del suo telefono. Avete notato anche voi quel dettaglio?

Cosa significano le due iniziali presenti sulla cover del telefono di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ci incuriosisce e ci conquista con look tutti alla moda. In uno degli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram in questi giorni, Belen si è mostrata in vesti più ‘comode’ e sicuramente diverse dai look che indossa sulla scena. il nostro occhio curioso è caduto su un dettaglio in particolare. La cover del telefono che in questo scatto la showgirl ha indossato come tracolla. Su di essa sono presenti due iniziali come è possibile notare. Conoscete il loro significato?

Sono le iniziali identificative dell’intero nome della conduttrice de Le Iene, Maria Belen Rodriguez.

E voi lo avevate notato?