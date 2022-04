Ricordate Chitoka di Una famiglia XXL? Non immaginereste mai com’è oggi: impressionante!

Chitoka è stata una delle protagoniste di Una famiglia XXL, ve la ricordate? Non immaginereste mai com’è diventata oggi: impressionante.

Non solo Vite al limite, La clinica per rinascere o Il Dottor Procter, ma anche Una famiglia XXL. Sulla stessa scia dei programmi appena citati, anche quest’altro docu-reality di Real Time ha proposto le avventure di un nucleo familiare intento a ritornare in forma.

Sono diverse le storie che sono state raccontate in “Una famiglia XXL”, ma coloro che sono riusciti immediatamente a conquistare tutti sono stati Chitoka, Naomi e Drew. Imparentati da un legame di sangue, i tre cugini pesavano singolarmente più di 300 kg, raggiungendo un totale di 2000 libre pari a un quintale scarso. Ed ognuno di loro aveva un disperato bisogno di ritornare in forma. Ne è l’esempio lampante di Chitoka, che a causa dei suoi chili di troppo non usciva di casa da più di 3 anni, arrivando ad avere anche problemi di mobilità. Pensate, persino al funerale di sua madre non è potuta essere presente. Insomma, un dramma impressionante! Com’è stato il suo percorso? E, soprattutto, cosa ha scelto di fare con lei il dottor Procter?

Com’è oggi Chitoka dopo “Una famiglia XXL”? Impressionante

Oltre a Drew e Naomi, a “Una famiglia XXL” è stata raccontata anche la storia di Chitoka. Giunta a pesare ben 309 kg ed impossibilitata a vivere una vita normale, la donna era fortemente intenzionata a ritornare in forma. Ci sarà riuscita grazie all’aiuto del dottor Charles Procter? La sua dieta, lo sappiamo benissimo, è piuttosto rigorosa e – se seguita attentamente – promette dei risultati davvero impressionanti. Cosa ne sarà stato di Chitoka? Non sappiamo quanti chili sia riuscita a dimagrire durante il suo percorso, ma vi possiamo affermare che la trasformazione c’è stata ed è stata davvero clamorosa.

Quello che, però, adesso vi chiediamo è: com’è diventata oggi Chitoka dopo il programma? Forse in pochi ci crederanno, ma la donna è dimagrita ulteriormente ed è ritornata a svolgere una vita normale. Oggi cammina ed è felice del risultato ottenuto. Eccola qui in uno scatto che risale al 18 Febbraio scorso. Anche voi, così come noi, non potrete fare a meno di notare i suoi ulteriori progressi:

Davvero incredibile, vero?