Delia Duran, dopo il Gf Vip un brutto colpo di scena per lei: cos’è successo

Delia Duran, dopo l’esperienza al GF Vip un brutto colpo di scena per lei: cos’è successo alla moglie di Alex Belli.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip. All’inizio dall’esterno della casa e, successivamente, come concorrente ufficiale, Delia Duran è stata un vero e proprio uragano nel reality show di Canale 5. Al termine del quale la modella venezuelana ha ritrovato la serenità col marito Alex Belli, dopo il tormentato triangolo con Soleil. E proprio con Alex e tanti amici, Delia ha festeggiato il suo compleanno nelle scorse ore! Un party esplosivo, ma con un retroscena amaro..

In occasione dei suoi 34 anni, Delia ha organizzato un ‘pink party’ super esplosivo, tra musica, risate e, ovviamente, abbigliamento rosa. Tantissimi ex concorrenti del GF Vip hanno partecipato ai festeggiamenti, ma una clamorosa assenza non è passata inosservata. E non ha fatto molto piacere a Delia ed Alex… Scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

Dopo il GF Vip arriva un brutto colpo per Delia Duran: ecco cosa è accaduto

Un super party tutto rosa, quello organizzato da Delia Duran al Collini Rooms Hotel di Milano: la bellissima venezuelana ha compiuto 34 anni e ha festeggiato alla grande, in compagnia di tantissimi amici. Tra questi non sono mancati molti ex coinquilini della casa del GF Vip, dalle tre sorelle Selassié a Giacomo Urtis, fino a Gianmaria Antinolfi. Pare, però, che qualcuno abbia declinato l’invito!

Secondo Alessandro Rosica, infatti, all’appello mancavano due invitati, Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano! La coppia, nata all’interno della casa del GF Vip, figurava nell’elenco degli invitati, ma avrebbe dato buca all’ultimo minuto, non presentandosi a sorpresa al party. “Delia ci sarebbe rimasta molto male, Alex ancor di più!”, ha aggiunto Rosica. Ma qual è il motivo dell’assenza dei ‘Basciagoni’?

Nulla di ufficiale, ma quello di Sophie potrebbe essere un gesto di solidarietà nei confronti di Soleil Sorge, che non è stata invitata alla festa. Dopo il GF, il rapporto tra le due si è intensificato ulteriormente. Non ci resta che attendere eventuali altre news sull’esplosiva festa di compleanno. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore a Delia!