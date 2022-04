Fedez, l’annuncio fa il giro del web: i fan non vedono l’ora

Come sempre pronto a stupire anche i più scettici, Fedez ha stupito di nuovo i fan in queste ore con un annuncio incredibile!

Molto più che un rapper e molto più di un influencer: Fedez è da anni al centro della scena sotto vari punti di vista e la sua presenza in tv non è certo un evento che può passare inosservato.

Proprio l’ultimo periodo lo ha visto combattere contro dei problemi di salute di cui ha parlato anche con i fan, dato il legame strettissimo che lega lui e sua moglie Chiara Ferragni ai milioni di seguaci che li sostengono.

Tanta la vicinanza da parte dei follower e di altri personaggi del mondo del web e della tv che hanno mostrato per il cantante una stima ed un affetto che vanno oltre la fama ed il successo.

Ora, fortunatamente le difficoltà sembrano superate e Fedez ha ripreso a godersi la famiglia, fondamentale per lui in quei giorni così terribili. Un altro annuncio che lo riguarda e che ha fatto lui stesso, ha fatto esplodere il web di gioia, vediamo di che si tratta!

Fedez, annunciato ai fan il ritorno tanto atteso: ecco dove lo vedremo

Come tutti sanno, in questo periodo la produzione di X Factor è al lavoro per la nuova edizione del talent. Dopo le voci circa un ritorno di Fedez come giudice, il settimanale Chi ha annunciato che Federico tornerà al posto di Emma Marrone.

“Torna al tavolo uno dei nomi che hanno fatto la storia dello show. Nell’edizione 2022 Fedez è pronto a indossare i panni di giudice di X Factor e mentore per i ragazzi in gara per il sesto anno, dopo aver preso parte alle 5 edizioni comprese tra il 2014 e il 2018, arrivando alla vittoria già al suo primo anno, nel 2014, con Lorenzo Fragola”, si legge nel comunicato stampa.

Anche il papà di Leone e Vittoria ha voluto dare in prima persona questa splendida notizia: “Si torna a casa”, ha scritto nella didascalia al post social che, com’era da aspettarsi, ha fatto il pieno di like e commenti.

Una grandissima notizia: i fan non stanno nella pelle, in bocca al lupo a Fedez!