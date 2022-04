Finale con sorpresa a La Pupa e il Secchione: arriva la proposta di matrimonio in studio, colpo di scena.

Manca sempre meno al gran finale di questa edizione de La Pupa e il Secchione Show. Un’edizione ricca di sorprese e colpi di scena e, anche nel corso dell’ultima puntata, non mancheranno le emozioni. Lo show si concluderà martedì 3 maggio 2022, ma non tutti sanno che la puntata finale è già stata registrata qualche giorno fa! E, grazie ad alcune persone presenti in studio durante le riprese, sono trapelate succulente anticipazioni!

Anticipazioni che rivelano i vincitori dell’edizione, ma non solo! In studio, nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, c’è stata una romanticissima proposta di matrimonio! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire i dettagli della puntata, continuate a leggere.

Colpo di scena a La Pupa e il Secchione: arriva la proposta di matrimonio in studio

Curiosi di scoprire cosa accadrà nel corso della finalissima de La Pupa e il Secchione Show? Siete nel posto giusto! Attraverso diversi account Twitter, sono emerse tantissime anticipazioni della finalissima del programma condotto da Barbara D’Urso. Iniziamo con la domanda che tutti si staranno ponendo: chi ha vinto? Ebbene, a trionfare sono stati la pupa Maria Laura De Vitis e il secchione Edoardo Baietti, che hanno battuto in finalissima Emy Buono e Alessandro De Meo. Ma ora passiamo ai fiori d’arancio!

Si, perché proprio nel bel mezzo della puntata, ci sarà una proposta di matrimonio per una delle pupe. Di chi parliamo? Di Elena Morali! Il suo compagno Luigi Mario Favoloso le chiederà di sposarlo proprio nello studio della trasmissione di Italia Uno. Un momento emozionante, da non perdere!

Ma ci sarà tanto altro da vedere, nel corso della finalissima: ad esibirsi ci saranno anche i tre opinionisti Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Ognuno di loro si esibirà singolarmente, ne vedremo delle belle. E sapete chi sarà il pupo per una notte?

Proprio lui, Giucas Casella! L’amatissimo ex concorrente del GF Vip 6 sarà la guest star della serata. Insomma, una finalissima da non perdere: appuntamento al prossimo martedì, ma prima c’è la semifinale, in onda questa sera, 26 aprile 2022.