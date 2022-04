Ilary Blasi, il retroscena su Francesco Totti: cosa è successo al primo appuntamento

Forse non tutti conoscono questo retroscena che riguarda Ilary Blasi e Francesco Totti: è successo al loro primo appuntamento!

Formano una coppia longeva e sono ad oggi due volti ben noti al mondo dello spettacolo. Lui ex calciatore talentuoso, lei una delle conduttrici e showgirl italiane più amate. Ilary Blasi e Francesco Totti formano una delle coppie più belle e più amate all’interno del panorama artistico italiano.

La loro storia d’amore è collocata molto indietro nel tempo, ma oggi si amano come se fossero ancora quei due giovani ragazzini in balia dei loro sogni. Sono poi convolati a nozze nel 2005 ed hanno creato la loro splendida famiglia mettendo al mondo 3 splendidi bambini, Cristian, Chanel e Isabel. Sono una famiglia davvero bellissima. Forse pochi però conoscono questo retroscena che riguarda la presentatrice e l’ex calciatore. E’ successo al loro primo appuntamento!

Ilary Blasi e Francesco Totti, il retroscena sul primo appuntamento: come è andata

La loro storia d’amore ha fatto impazzire ed innamorare tutti. Da quando Francesco Totti ha incrociato i meravigliosi occhi di Ilary Blasi ha subito capito che lei sarebbe stata la donna della sua vita. Ad oggi possiamo dire che l’ex calciatore della Roma ci aveva visto giusto. Ai tempi però, Ilary non era molto d’accordo con questa visione. La presentatrice de L’Isola dei Famosi si era detta un po’ ‘titubante’ al riguardo secondo Francesco Totti. Così lo stesso, per conquistarla definitivamente, decise di presentarsi così al primo appuntamento. Un retroscena che non potete affatto perdervi!

Sapete cosa è successo al primo appuntamento fra Ilary Blasi e Francesco Totti? L’ex calciatore decise di presentarsi ad Ilary con una Ferrari, al fine di colpirla e conquistarla. Questa ostentazione però pare non fu molto gradita alla conduttrice che si mostrò alquanto riluttante tanto da compiere un gesto che lasciò Francesco Totti a bocca aperta. Ilary Blasi ammaccò la portiera della Ferrari di Francesco Totti.

“La prima volta che siamo usciti l’ho portata al Fungo, era aperto solo quello. sono andato a prendere Ilary per la prima volta ma mentre scendeva ha dato una botta addosso al muretto mentre apriva lo sportello. Come prima volta ho detto ‘parte male’, ma ho fatto l’indifferente dicendo ‘ma che scherzi’“, una prima uscita che ha quasi del comico. Ma sappiamo bene poi come sono andate le cose. Ilary Blasi e Francesco Totti sono diventati una delle coppie più amate sotto le luci dei riflettori!