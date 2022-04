La pupa e il secchione show, cosa fa nella vita Asia Valente

La pupa e il secchione show, sapete cosa fa nella vita Asia Valente? Non tutti lo immaginano.

La nuova edizione de La pupa e il secchione ha avuto inizio il 15 marzo 2022. Barbara D’Urso è al timone del docu-reality e ha scelto tre opinionisti d’eccezione: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. I concorrenti vivono in una villa meravigliosa e devono durante la settimana prepararsi al meglio, per poter affrontare le prove in puntata.

Nel corso della diretta una coppia viene eliminata anche se abbiamo visto che ci sono stati molti colpi di scena. Tra le pupe c’è anche Asia Valente che abbiamo avuto modo di conoscere in questi anni in diversi programmi. Spesso l’abbiamo vista proprio a Pomeriggio Cinque, dove Barbara l’ha invitata o anche in collegamento per affrontare questioni che la riguardavano. Ma cosa fa nella vita Asia? E’ lei stessa a svelarlo.

Cosa fa nella vita Asia Valente, concorrente de La pupa e il secchione show

Asia Valente è una concorrente de La pupa e il secchione show, programma condotto da Barbara D’Urso e che sta per giungere al termine. E’ una pupa. Quando è entrata l’abbiamo vista in coppia, anzi in gruppo con Emy Buono e Alessandro De Meo. Adesso però è in coppia con Mirko Gancitano.

E’ una ragazza molto dolce e da quello che abbiamo potuto vedere è anche molto sensibile. Questa non è la sua prima apparizione in televisione. L’abbiamo vista a Saranno Isolani, programma nel quale diverse persone aspiravano a diventare concorrenti de L’Isola dei famosi 2012. Ma Asia non è mai diventata una concorrente, ma lo è stata al Grande Fratello Vip. Ha partecipato alla quarta edizione condotta da Alfonso Signorini diventando una gieffina a percorso già avviato. Ma nella vita che cosa fa la pupa?

Nel video di presentazione lo spiega: “Nella vita sono un’influencer, ho un milione e trecento mila follower. Quello che faccio è moda, praticamente apro pacchi tutto il giorno. Tutte le mie follower possono vedere qual è il mio ‘drip’. Il drip è lo stile”. Ebbene, come lei stessa svela, lavora con i social ed è un’influencer seguita da oltre un milione di follower.