Chi è e che cosa fa il marito di Lorella Boccia: non tutti lo sanno

Lorella Boccia è attualmente al timone di Made in Sud, ma non tutti sanno chi è che cosa fa suo marito: scopriamolo insieme.

Sono trascorsi anni da quando Lorella Boccia, giovanissima e più bella che mai, si presentava tra i ragazzi della scuola di Amici come ballerina, ma di strada ne ha fatta! In tutto questo tempo, infatti, la giovanissima campana non solo si è fatta apprezzare ed amare come danzatrice, ma anche come presentatrice.

Dopo “Rivelo”, programma di Real Time mirato a far venire a galla i segreti più nascosti di alcuni dei personaggi più amati dello spettacolo nostrano, e “Venus Club” su Rai Due, Lorella Boccia sta conquistando tutto il pubblico italiano al timone di Made in Sud. Salutati Fatima Trotta, sua condottiera storica, e Stefano De Martino, le redini in mano del famoso e seguito comedy show di Rai Due sono state assunte da Clementino e la bella Lorella. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più sul suo conto? Qualche mese fa, la napoletana ha dato alla luce la sua primogenita Luce Althea, ma chi è suo marito? Scopriamo insieme chi è e di che cosa si occupa.

Chi è il marito di Lorella Boccia? Di che cosa si occupa

Oltre ad una carriera davvero interessanti e ricca di incredibili successi, Lorella Boccia può vantare di una vita privata ricca di amore. Da poco diventata mamma della piccola Luce Althea, l’ex ballerina di Amici – insieme a suo marito – forma una di quelle famiglie di altre tempi, dove prevale l’amore, il rispetto e molto altro ancora. Vi state chiedendo anche voi chi sia l’uomo che ha rubato il cuore della bella Boccia? Siamo certi che anche voi siete curiosi di sapere qualche cosa in più.

Forse non tutti lo sanno, ma il marito di Lorella Boccia si chiama Niccolò Presta e non è altro che il figlio di Lucio Presto, famoso agente di tantissimi volti amati e noti dello spettacolo nostrano. Anche Niccolò, nonostante la sua giovanissima età, ha perseguito la strada di suo padre. Ed anche lui, come ci conferma il web, è un noto manager e produttore.

Niccolò e Lorella, a quanto pare, si sarebbe conosciuti a Ciao Darwin. E, da quel momento, non si sarebbero mai più lasciati.